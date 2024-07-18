"Сегодня я убью Байдена": На американца завели дело из-за угроз президенту

Министерство юстиции США предъявило обвинение жителю Флориды за угрозы убить главу Белого дома Джо Байдена. Как пишет CNN, следствие считает, что 39-летний Джейсон Элдей заявил о планах "перерезать" горло президента во время обследования в психиатрической больнице. Это, по всей видимости, передали в компетентные органы.

Сотрудники Секретной службы допросили мужчину, но он всё отрицал. А спустя несколько дней, как утверждается, обвиняемый написал в социальной сети X: "Сегодня у убью Джо Байдена!". Последующая проверка показала, что Джейсон и ранее публиковал угрозы и другие сомнительные высказывания в адрес американского лидера.

"Источники: здоровье Джо Байдена стремительно ухудшается. Дела идут не слишком хорошо. Стоит ли мне его прикончить?", — гласило одно из сообщений.