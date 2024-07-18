"Сегодня я убью Байдена": На американца завели дело из-за угроз президенту
CNN: Жителя Флориды обвинили в угрозах убить Джо Байдена
Министерство юстиции США предъявило обвинение жителю Флориды за угрозы убить главу Белого дома Джо Байдена. Как пишет CNN, следствие считает, что 39-летний Джейсон Элдей заявил о планах "перерезать" горло президента во время обследования в психиатрической больнице. Это, по всей видимости, передали в компетентные органы.
Сотрудники Секретной службы допросили мужчину, но он всё отрицал. А спустя несколько дней, как утверждается, обвиняемый написал в социальной сети X: "Сегодня у убью Джо Байдена!". Последующая проверка показала, что Джейсон и ранее публиковал угрозы и другие сомнительные высказывания в адрес американского лидера.
"Источники: здоровье Джо Байдена стремительно ухудшается. Дела идут не слишком хорошо. Стоит ли мне его прикончить?", — гласило одно из сообщений.
А ещё в одном из профилей обвиняемого нашли "расистские угрозы", адресованные беседовавшим с ним сотрудникам Секретной службы. Теперь мужчину обвиняют сразу в трёх преступлениях, ему грозит уголовная ответственность.
Напомним, в США подобное иногда заканчивается вполне реальными политическими покушениями, и целью одного их них недавно стал бывший президент Дональд Трамп. Так, 13 июля во время выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Мэтью Крукс, засевший с винтовкой на крыше близлежащего здания, несколько раз выстрелил в политика. Трамп отделался лёгким ранением уха, но без трагедий не обошлось: один человек погиб, ещё несколько пострадали. Стрелявшего ликвидировали на месте. Глава Секретной службы Кимберли Читл признала ответственность за его безопасность, но отказалась уходить в отставку.
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