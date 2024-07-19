Эксперт назвал четыре действия, которые реанимируют Windows в случае сбоя

Мы уже создали некий "купол", который нас и защищает от глобальных инцидентных ситуаций. Однако вероятность падения сервисов на территории России сохраняется в локальном масштабе, поэтому работа по реализации независимости от иностранного ПО и оборудования не должна прекращаться.