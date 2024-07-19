Эксперт назвал четыре действия, которые реанимируют Windows в случае сбоя
Эксперт Помещиков: При сбое Windows нужна перезагрузка в безопасном режиме
Глобальный сбой Windows случился из-за обновления защитного программного обеспечения Falcon Sensor и коснулся почти всех устройств с данной операционной системой. Почему сбой в России был таким незначительным, объяснил в беседе с Life.ru начальник управления информатизации Государственного университета просвещения (ГУП) Сергей Помещиков.
По его словам, такой малый урон России сбой нанёс благодаря:
- своевременной изоляции ИТ-инфраструктур организаций, использующих иностранное ПО, от международных серверов доставки обновлений ПО;
- нарастающим темпам импортозамещения ПО и оборудования;
- постоянной работе исполнительных органов власти, таких как ФСТЭК и Роскомнадзор, выявляющих актуальные угрозы информационной безопасности ИТ-инфраструктур и рассылающих рекомендации по их устранению.
Мы уже создали некий "купол", который нас и защищает от глобальных инцидентных ситуаций. Однако вероятность падения сервисов на территории России сохраняется в локальном масштабе, поэтому работа по реализации независимости от иностранного ПО и оборудования не должна прекращаться.
В случае обнаружения сбоя Помещиков рекомендует:
- загрузить Windows в безопасном режиме или режиме восстановления;
- перейти в папку C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike;
- найти и удалить файл, соответствующий маске C-00000291*.sys;
- перезагрузить компьютер в нормальном режиме.
Напомним, что 19 июля произошли массовые сбои в работе операционной системы Windows. В результате неполадок многим авиаперевозчикам, в том числе Lufthansa, Scandinavian Airlines, Air France, Jetstar Japan, пришлось отменить рейсы. О технических проблемах заявили в аэропортах США, Австралии, Новой Зеландии, Испании, Германии, Великобритании, Турции. Также сбой повлиял на работу банков и СМИ. По предварительным данным, его причиной стало обновление программного обеспечения поставщика решений в области информационной безопасности. Кремля же сбой не коснулся и не причинил вреда.
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