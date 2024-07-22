Голливудские звёзды рассыпались в комплиментах сошедшему с дистанции Байдену
Голливудские звёзды прокомментировали выход Байдена из президентской гонки
На выход Джо Байдена из президентской гонки бурно отреагировал Голливуд. Мнение по этому поводу высказали актёры и певцы.
Марк Хэмилл. Например, американский актёр Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в киносаге "Звёздные войны", отметил, что Джо Байден "вернул честность, достоинство и целостность власти после четырёх лет лжи, преступлений, скандалов и хаоса". Актёр также заявил, что на выборах необходимо избрать демократа, который будет "чтить и развивать наследие" действующего президента.
Шер. Американская певица Шер предложила демократам "думать нестандартно". По её мнению, "победа — это всё, без победы ничего не изменишь, а времена меняются".
Барбра Стрейзанд. Актриса и певица отметила, что Байден сможет войти в историю как личность, которая добилась "значительных успехов" за четырёхлетний срок президентства.
"Мы должны быть благодарны ему за то, что он поддерживает нашу демократию", — написала Стрейзанд в соцсетях.
Марк Руффало. Актёр не просто отреагировал на выход президента США из гонки, но и отметил, что Дональду Трампу и Джеймсу Вэнсу нельзя дать одержать победу.
"В христианстве нет ничего плохого, просто оно не должно управлять нацией, основанной на свободе религии", — заявил Руффало.
Кэти Гриффин. Самую краткую позицию высказала американская комедиантка и актриса Кэти Гриффин. Она заявила, что пора "творить историю".
Напомним, действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки, однако пообещал отработать свой срок до конца. В качестве замены он предложил кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.