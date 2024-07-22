Глава Секретной службы США отказалась увольняться из-за покушения на Трампа
Глава Секретной службы США Кимберли Читл. Обложка © Секретная служба Соединённых Штатов
Глава Секретной службы Штатов Кимберли Читл заявила, что не станет уходить в отставку, невзирая на то бессилие, которое ведомство под её началом продемонстрировало при необходимости предотвратить покушение на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа. Директор службы сообщила о своём решении во время слушаний в Комитете по надзору и подотчётности Палаты представителей Конгресса США.
"Считаю, что я в данный момент являюсь наиболее подходящим лицом для того, чтобы возглавлять Секретную службу", — сказала руководительница Секретной службы.
В то же время некоторые из участвовавших в заседании законодателей открыто обратились к чиновнице с требованием оставить должность. Так, председатель Комитета по надзору и подотчётности Джеймс Комер — республиканец, представляющий штат Кентукки, — выразил своё мнение так: "Читл оказалась в ситуации, когда должна подать в отставку, но вместо того, чтобы принять ответственность за свою ошибку, решила не повиноваться".
А руководитель Спецкомитета по разведке Палаты представителей, республиканец, представляющий штат Огайо, Майк Тёрнер заявил, что президент Штатов Джо Байден лично должен уволить Читл, если та откажется уйти в отставку. По его словам, от абсолютного краха её карьеру спасло лишь то, что Трамп выжил.
"Поскольку Дональд Трамп, слава богу, жив, вы выглядите некомпетентной. Если бы Дональд Трамп погиб, то вы бы заслуживали наказания. Если вы откажетесь подать в отставку, то президенту Байдену нужно вас уволить. Потому что под угрозой находится не только его жизнь или жизнь Дональда Трампа, но и всех, кого вы защищаете. У вас отсутствует понимание того, что размеры охраны должны соответствовать масштабам угрозы", — сказал ей конгрессмен.
Напомним, что на жизнь экс-президента Штатов Дональда Трампа покушались 13 июля. Американец по имени Томас Мэтью Крукс залез с винтовкой на одну из крыш неподалёку от места выступления кандидата на президентское кресло и произвёл несколько выстрелов. Одна из пуль лишь слегка задела ухо Трампа, а сразу же после этого охрана мероприятия ликвидировала стрелявшего на месте. Сейчас следствие пытается получить доступ к тем аккаунтам Крукса, которые он зарегистрировал на зарубежных онлайн-площадках, защищённых с помощью шифрования данных. Также известно, что Крукс перед покушением проводил разведку местности с помощью дронов.