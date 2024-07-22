Глава Секретной службы США отказалась увольняться из-за покушения на Трампа

Глава Секретной службы Штатов Кимберли Читл заявила, что не станет уходить в отставку, невзирая на то бессилие, которое ведомство под её началом продемонстрировало при необходимости предотвратить покушение на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа. Директор службы сообщила о своём решении во время слушаний в Комитете по надзору и подотчётности Палаты представителей Конгресса США.

"Считаю, что я в данный момент являюсь наиболее подходящим лицом для того, чтобы возглавлять Секретную службу", — сказала руководительница Секретной службы.

В то же время некоторые из участвовавших в заседании законодателей открыто обратились к чиновнице с требованием оставить должность. Так, председатель Комитета по надзору и подотчётности Джеймс Комер — республиканец, представляющий штат Кентукки, — выразил своё мнение так: "Читл оказалась в ситуации, когда должна подать в отставку, но вместо того, чтобы принять ответственность за свою ошибку, решила не повиноваться".

А руководитель Спецкомитета по разведке Палаты представителей, республиканец, представляющий штат Огайо, Майк Тёрнер заявил, что президент Штатов Джо Байден лично должен уволить Читл, если та откажется уйти в отставку. По его словам, от абсолютного краха её карьеру спасло лишь то, что Трамп выжил.