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21 июля, 09:38

Трамп рассказал о "прекрасном письме" от Си Цзиньпина

Трамп заявил, что получил письмо от Си Цзиньпина после покушения в Пенсильвании

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Кандидат на пост президента США от Республиканской парти Дональд Трамп сообщил, что после покушения в штате Пенсильвания получил письмо от китайского лидера Си Цзиньпина. В этом он признался во время предвыборного митинга в Мичигане — первом после инцидента.

"На днях [Си Цзиньпин] прислал мне прекрасное письмо, когда узнал о том, что случилось", — отметил Трамп, размышляя об экономической политике к КНР во время своего возможного будущего президентства.

Он добавил, что достаточно хорошо ладил с Си Цзиньпином. При этом 45-й президент США отметил, что получил слова поддержки и от других мировых лидеров, однако не назвал их имена.

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Как сообщал Life.ru, 13 июля бывший президент США Дональд Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, засевший с винтовкой на крыше здания неподалёку. Политик получил незначительное ранение уха, нападавшего ликвидировали на месте. Выяснилось, что Крукс намекал в Сети на свои планы незадолго до покушения. Сообщалось, что покушавшийся на Дональда Трампа планировал устроить массовую бойню.

Никита Осипов
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