Трамп рассказал о "прекрасном письме" от Си Цзиньпина

Кандидат на пост президента США от Республиканской парти Дональд Трамп сообщил, что после покушения в штате Пенсильвания получил письмо от китайского лидера Си Цзиньпина. В этом он признался во время предвыборного митинга в Мичигане — первом после инцидента.

"На днях [Си Цзиньпин] прислал мне прекрасное письмо, когда узнал о том, что случилось", — отметил Трамп, размышляя об экономической политике к КНР во время своего возможного будущего президентства.