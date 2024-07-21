Трамп рассказал о "прекрасном письме" от Си Цзиньпина
Трамп заявил, что получил письмо от Си Цзиньпина после покушения в Пенсильвании
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Кандидат на пост президента США от Республиканской парти Дональд Трамп сообщил, что после покушения в штате Пенсильвания получил письмо от китайского лидера Си Цзиньпина. В этом он признался во время предвыборного митинга в Мичигане — первом после инцидента.
"На днях [Си Цзиньпин] прислал мне прекрасное письмо, когда узнал о том, что случилось", — отметил Трамп, размышляя об экономической политике к КНР во время своего возможного будущего президентства.
Он добавил, что достаточно хорошо ладил с Си Цзиньпином. При этом 45-й президент США отметил, что получил слова поддержки и от других мировых лидеров, однако не назвал их имена.
Как сообщал Life.ru, 13 июля бывший президент США Дональд Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, засевший с винтовкой на крыше здания неподалёку. Политик получил незначительное ранение уха, нападавшего ликвидировали на месте. Выяснилось, что Крукс намекал в Сети на свои планы незадолго до покушения. Сообщалось, что покушавшийся на Дональда Трампа планировал устроить массовую бойню.