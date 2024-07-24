Взрывотехники с помощью робота извлекли осколки из взорвавшейся на севере Москвы Toyota Land Cruiser. На месте происшествия продолжают работать следственные службы.

Взрывотехники с помощью робота извлекли осколки из подорванного в Москве авто. Видео © Life.ru

Осколки погрузили в специальный контейнер и вывезли. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов проверили и другие автомобили, стоящие во дворе.