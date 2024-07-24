Взрывотехники с помощью робота извлекли осколки из подорванного в Москве авто
Взрывотехники с помощью робота извлекли осколки из взорвавшейся на севере Москвы Toyota Land Cruiser. На месте происшествия продолжают работать следственные службы.
Взрывотехники с помощью робота извлекли осколки из подорванного в Москве авто. Видео © Life.ru
Осколки погрузили в специальный контейнер и вывезли. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов проверили и другие автомобили, стоящие во дворе.
Напомним, рано утром 24 июля в одном из дворов на севере Москвы взорвался Toyota Land Cruiser. Этот момент попал на видео. Мужчине оторвало ступни, но он смог, превозмогая боль, сам оказать себе первую помощь. Его супругу госпитализировали с рваными ранами лица. Изначально СМИ сообщили, что внутри автомобиля находился офицер ВС РФ, замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов. Однако его супруга позже опровергла эту информацию. Предварительно, во взорванном на севере Москвы внедорожнике находился тёзка военного.
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