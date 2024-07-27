Трамп приехал на встречу с премьером Израиля без повязки и с зажившим ухом

Кандидат в президенты США Дональд Трамп появился на публике с зажившим ухом и без повязки после покушения. Это заметили во время встречи экс-президента с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

На снимке, сделанном во время беседы, видно, что ухо Трампа спустя две недели после покушения полностью зажило. До этого политика постоянно видели на различных мероприятиях сначала в повязке, а потом с пластырем телесного цвета.