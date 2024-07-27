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27 июля, 08:13

Трамп приехал на встречу с премьером Израиля без повязки и с зажившим ухом

Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в резиденции Мар-а-Лаго появился без повязки на ухе. Обложка © ТАСС / AP

Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в резиденции Мар-а-Лаго появился без повязки на ухе. Обложка © ТАСС / AP

Кандидат в президенты США Дональд Трамп появился на публике с зажившим ухом и без повязки после покушения. Это заметили во время встречи экс-президента с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

На снимке, сделанном во время беседы, видно, что ухо Трампа спустя две недели после покушения полностью зажило. До этого политика постоянно видели на различных мероприятиях сначала в повязке, а потом с пластырем телесного цвета.

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Также кандидат в президенты заявил, что планирует вернуться на место покушения в Батлер. Он хочет устроить там "большой и красивый" митинг.

Ранее Life.ru сообщал о том, что 13 июля Дональд Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании: 20-летний Томас Мэтью Крукс засел с винтовкой на крыше здания неподалёку и сделал в сторону политика несколько выстрелов. Кандидат в президенты США от Республиканской партии отделался ранением уха, преступника ликвидировали на месте. На фоне провала охраны бывшего хозяина Белого дома глава Секретной службы Кимберли Читл ушла в отставку. Правоохранители продолжают расследование покушения. Например, выяснилось, что Крукс искал в Сети информацию об иностранных лидерах.

Наталья Афонина
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