В США рассказали, правда ли, что в Трампа попала не пуля, а осколок телесуфлёра
NYT: В Трампа попала пуля, а не осколок телесуфлёра
Кандидат в президенты США Дональд Трамп получил пулевое ранение на предвыборном митинге в Пенсильвании, а не был ранен осколками телесуфлёра. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на своё исследование, проведённое совместно с криминалистом Робертом Махером.
"Подробный анализ траекторий пуль, видеоматериалов, фотографий и аудиоматериалов свидетельствует о том, что Трамп был задет первой из восьми пуль, выпущенных стрелком Томасом Круксом", — говорится в материале.
Журналисты отметили, что путаницу в определении источника ранения вызвали заявления ФБР, а также отсутствие какого-либо отчёта от избирательного штаба Трампа.
Напомним, ранее директор ФБР Кристофер Рэй высказал сомнение, что республиканский кандидат получил ранение в ухо именно в результате попадания пули. По его мнению, политик мог получить ранения из-за осколка. Трамп же настаивал на том, что в него попала именно пуля.
Как сообщал Life.ru, 13 июля Дональд Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании: 20-летний Томас Мэтью Крукс засел с винтовкой на крыше здания неподалёку и сделал в сторону политика несколько выстрелов. Кандидат в президенты США от Республиканской партии отделался ранением уха, преступника ликвидировали на месте. На фоне провала охраны бывшего хозяина Белого дома глава Секретной службы Кимберли Читл ушла в отставку. Правоохранители продолжают расследование покушения. Например, выяснилось, что Крукс искал в Сети информацию об иностранных лидерах.
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