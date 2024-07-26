В США рассказали, правда ли, что в Трампа попала не пуля, а осколок телесуфлёра

Кандидат в президенты США Дональд Трамп получил пулевое ранение на предвыборном митинге в Пенсильвании, а не был ранен осколками телесуфлёра. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на своё исследование, проведённое совместно с криминалистом Робертом Махером.

"Подробный анализ траекторий пуль, видеоматериалов, фотографий и аудиоматериалов свидетельствует о том, что Трамп был задет первой из восьми пуль, выпущенных стрелком Томасом Круксом", — говорится в материале.

Журналисты отметили, что путаницу в определении источника ранения вызвали заявления ФБР, а также отсутствие какого-либо отчёта от избирательного штаба Трампа.