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27 июля, 08:33

Два человека ранены при сбросе бомбы на авто на ж/д переезде в Курской области

Два человека ранены в результате сброса украинскими военными взрывчатки на железнодорожный переезд в Курской области. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Сегодня в Глушковском районе с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на легковую машину на железнодорожном переезде. Ранены водитель и пассажир", – рассказал глава региона и уточнил, что пострадавшим оказали медицинскую помощь.

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А ранее сообщалось, что подорвавшего ж/д пути под Рязанью Руслана Сидики обвинили в девяти тяжких преступлениях. Теракт произошёл 11 ноября 2023 года, тогда в результате подрыва на ж/д перегоне с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Исполнителем теракта оказался житель Рязанской области Руслан Сидики, который также оказался причастен к атаке на военный аэродром Дягилево. Его задержали в аэропорту Внуково в конце ноября прошлого года. В настоящее время он находится под стражей.

Обложка ©

Freepik / jpleino1

Андрей Бражников
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