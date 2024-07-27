Арестованы счета и недвижимость генерала Булгакова на десятки миллионов

По данным Mash, среди нажитого у Булгакова, в частности, есть дача в подмосковном посёлке Бузланово. Речь идёт о доме площадью 622 квадратов на Новорижском шоссе. Также генерал имеет квартиру на улице Академика Анохина: 106 квадратов, кадастровая стоимость — 21 миллион рублей. Ещё одна находитися на Рублёвском шоссе: 81 квадрат, кадастровая стоимость — 17 млн. При этом сообщается, что жена Булгакова владела Lexus RX350.