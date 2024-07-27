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27 июля, 10:22

Арестованы счета и недвижимость генерала Булгакова на десятки миллионов

На счета и активы генерала Булгакова наложен обеспечительный арест

Банковские счета, активы и имущество задержанного бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова арестовали. Об этом заявили в правоохранительных органах.

По данным Mash, среди нажитого у Булгакова, в частности, есть дача в подмосковном посёлке Бузланово. Речь идёт о доме площадью 622 квадратов на Новорижском шоссе. Также генерал имеет квартиру на улице Академика Анохина: 106 квадратов, кадастровая стоимость — 21 миллион рублей. Ещё одна находитися на Рублёвском шоссе: 81 квадрат, кадастровая стоимость — 17 млн. При этом сообщается, что жена Булгакова владела Lexus RX350.

Генерала Булгакова с подельником уличили в подмене мяса в сухпайках для солдат на свинину
Генерала Булгакова с подельником уличили в подмене мяса в сухпайках для солдат на свинину

Как сообщал Life.ru, 69-летний экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков был задержан в Москве по делу о коррупции. Его подозревают в поставках некачественного питания по завышенным ценам военнослужащим ВС РФ. Генерал использовал служебное положение, чтобы лоббировать интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", который возглавлял Александр Михайленко. Последний был арестован ещё весной этого года. В настоящее время суд отправил в СИЗО и Булгакова, свою вину генерал не признаёт.

Обложка ©

ТАСС / Анна Майорова

Никита Осипов
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