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Российские теннисисты не выйдут сегодня на корт Олимпиады

Матчи с участием российских теннисистов перенесены из-за погоды на ОИ в Париже

27 июля, 15:37
Павел Котов. Обложка © ТАСС / ЕРА

Павел Котов. Обложка © ТАСС / ЕРА

На Олимпийских играх в Париже перенесены сразу несколько матчей по большому теннису, причиной стал нескончаемый дождь. Среди тех, кто должен был сегодня выйти на открытый корт, оказались и россияне.

Так, Павел Котов должен был состязаться со спортсменом из Швейцарии Стэном Вавринкой. А россиянки Екатерина Александрова и Елена Веснина ожидали матча в парном разряде с представителями Чехии Каролиной Муховой и Линдой Носковой. Игры теннисистов перенесены на 28 июля.

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Напомним, Олимпиада в Париже стартовала 26 июля. В соревнованиях в нейтральном статусе примут участие всего 15 россиян. Им также запрещено демонстрировать любую национальную символику. Такой же запрет касается и зрителей. Сегодня разыграна первая медаль Олимпиады, она ушла сборной Казахстана.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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