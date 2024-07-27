Российские теннисисты не выйдут сегодня на корт Олимпиады
Матчи с участием российских теннисистов перенесены из-за погоды на ОИ в Париже
Павел Котов. Обложка © ТАСС / ЕРА
На Олимпийских играх в Париже перенесены сразу несколько матчей по большому теннису, причиной стал нескончаемый дождь. Среди тех, кто должен был сегодня выйти на открытый корт, оказались и россияне.
Так, Павел Котов должен был состязаться со спортсменом из Швейцарии Стэном Вавринкой. А россиянки Екатерина Александрова и Елена Веснина ожидали матча в парном разряде с представителями Чехии Каролиной Муховой и Линдой Носковой. Игры теннисистов перенесены на 28 июля.
Напомним, Олимпиада в Париже стартовала 26 июля. В соревнованиях в нейтральном статусе примут участие всего 15 россиян. Им также запрещено демонстрировать любую национальную символику. Такой же запрет касается и зрителей. Сегодня разыграна первая медаль Олимпиады, она ушла сборной Казахстана.