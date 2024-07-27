Баку пожалуется в МОК из-за слов о Карабахе на открытии Игр

Новый скандал разразился на Олимпийских играх в Париже. В этот раз из-за заявлений во время прямой трансляции церемонии открытия ОИ на французском телеканале France 2 о Карабахе. Азербайджан намерен обратиться с жалобой в Международный олимпийский комитет (МОК), сообщил вице-президент Национального олимпийского комитета страны Чингиз Гусейнзаде.

"Жалоба готовится. Сейчас уточняется её текст. Постараемся передать жалобу в МОК уже сегодня", — сказал Гусейнзаде в беседе с ТАСС и обещал позже обнародовать текст.

Причиной недовольства Баку стали слова ведущих во время прохождения армянских спортсменов на параде олимпийских команд о том, что прошлый год был годом траура для Еревана из-за потери Карабаха, который перешёл в руки Азербайджанской армии.