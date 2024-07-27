Баку пожалуется в МОК из-за слов о Карабахе на открытии Игр
Баку пожалуется в МОК из-за заявлений ведущих телеканала France 2 о Карабахе
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже. Обложка © X / International Olympic Academy
Новый скандал разразился на Олимпийских играх в Париже. В этот раз из-за заявлений во время прямой трансляции церемонии открытия ОИ на французском телеканале France 2 о Карабахе. Азербайджан намерен обратиться с жалобой в Международный олимпийский комитет (МОК), сообщил вице-президент Национального олимпийского комитета страны Чингиз Гусейнзаде.
"Жалоба готовится. Сейчас уточняется её текст. Постараемся передать жалобу в МОК уже сегодня", — сказал Гусейнзаде в беседе с ТАСС и обещал позже обнародовать текст.
Причиной недовольства Баку стали слова ведущих во время прохождения армянских спортсменов на параде олимпийских команд о том, что прошлый год был годом траура для Еревана из-за потери Карабаха, который перешёл в руки Азербайджанской армии.
Со старта XXXIII Олимпийских летних игр в Париже не прошло и суток, а спортивное событие уже омрачило несколько крупных скандалов. Больше всего негодования у зрителей вызвала церемония открытия ОИ, которую уже назвали худшей в истории из-за обилия полуголых трансвеститов и ЛГБТ*-пародии на "Тайную вечерю". Но нашлись и довольные зрелищем. К примеру, тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову восхитило открытие Олимпиады с голым "смурфиком" и трансвеститами.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.