Блинкен поддержал версию Израиля по атаке на посёлок друзов на Голанах

Все факты сейчас указывают на то, что ракетный удар по посёлку друзов Мадждаль-Шамс на Голанах наносили боевики ливанской шиитской организации "Хезболла". Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции после встречи глав японского и американского МИД в формате "2+2" в Токио.