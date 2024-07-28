Блинкен поддержал версию Израиля по атаке на посёлок друзов на Голанах
Блинкен: Ракеты, упавшие на посёлок Мадждаль-Шамс, принадлежали "Хезболле"
Последствия удара по футбольному полю в посёлке Мадждаль-Шамс. Фото © Telegram / Magen David Adom
Все факты сейчас указывают на то, что ракетный удар по посёлку друзов Мадждаль-Шамс на Голанах наносили боевики ливанской шиитской организации "Хезболла". Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции после встречи глав японского и американского МИД в формате "2+2" в Токио.
"Всё указывает на то, что ракеты или ракета действительно были [движения] "Хезболла", — заявил он.
Блинкен также отметил, что Вашингтон "поддерживает право Израиля на защиту своих граждан от террористических атак".
Ранее Израиль заявил, что из-за ракетного удара "Хезболлы" по посёлку Мадждаль-Шамс погибли 10 детей, которые играли в футбол, когда на поле к ним прилетела ракета. Затем число погибших увеличилось до 12. В свою очередь, ливанское движение сообщило ООН, что причиной трагичного исхода стала ракета израильской ПВО, однако Беньямин Нетаньяху всё равно преисполнен решимости отомстить шиитской организации. А вот разведка США считает, что площадка для игры в футбол едва ли могла быть настоящей целью боевиков.