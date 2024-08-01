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1 августа, 09:06

Водитель КамАЗа, который устроил аварию с поездом под Волгоградом, пришёл в сознание

РИАН: Пришёл в сознание водитель КамАЗа, врезавшегося в поезд под Волгоградом

Водитель КамАЗа, который столкнулся с поездом под Волгоградом. Обложка © SHOT

Водитель КамАЗа, который столкнулся с поездом под Волгоградом. Обложка © SHOT

Водитель КамАЗа, который столкнулся с пассажирским поездом в Волгоградской области, пришёл в сознание. Об этом сообщил источник РИА "Новости" в экстренных службах региона.

"Мужчина в сознании, на консервативной терапии", — говорится в сообщении.

В оперативных службах дополнили, что 43-летний водитель Асламбек Усматов лежал в больнице без сознания. Сейчас мужчина очнулся, но всё ещё находится в тяжёлом состоянии.

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Напомним, 29 июля в Волгоградской области произошло страшное ДТП с участием пассажирского поезда и КамАЗа: водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с составом. Мужчину госпитализировали и ввели в искусственную кому, после чего экстренно перевезли для лечения в Волгоград. Всего пострадало 140 человек. Большинство из них продолжили дорогу на других поездах. 30 июля движение по обоим путям перегона было восстановлено.


Дарья Нарыкова
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