Водитель КамАЗа, который устроил аварию с поездом под Волгоградом, пришёл в сознание

Водитель КамАЗа, который столкнулся с пассажирским поездом в Волгоградской области, пришёл в сознание. Об этом сообщил источник РИА "Новости" в экстренных службах региона.

"Мужчина в сознании, на консервативной терапии", — говорится в сообщении.