"Останетесь у разбитого корыта": Иосиф Пригожин просит чету Бакальчук примириться

Знаменитый продюсер Иосиф Пригожин встал на сторону Владислава Бакальчука в скандале вокруг его супруги Татьяны и их компании Wildberries. Шоумен заявил в своём телеграм-канале, что "мозгом" бизнеса всегда был Владислав.

"Мы всегда поддерживали отношения с Татьяной и с Владом. Для меня стало удивлением всё происходящее вокруг компании Wildberries. Я точно знаю, что мозгом этой компании всегда был Влад, как в музыке есть такой frontman или frontwoman — главный человек, которого делают лицом компании", — отметил продюсер.

Пригожин добавил, что Владислав не планировал расставаться с супругой, и, если бы не "третьи лица", которые пытаются захватить триллионную компанию, этого бы не произошло. Он уверен, что государство должно поучаствовать в разбирательстве. Также продюсер обратился к Татьяне.