Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 13:28

"Останетесь у разбитого корыта": Иосиф Пригожин просит чету Бакальчук примириться

Продюсер Пригожин: Владислав Бакальчук всегда был мозгом Wildberries

Знаменитый продюсер Иосиф Пригожин встал на сторону Владислава Бакальчука в скандале вокруг его супруги Татьяны и их компании Wildberries. Шоумен заявил в своём телеграм-канале, что "мозгом" бизнеса всегда был Владислав.

"Мы всегда поддерживали отношения с Татьяной и с Владом. Для меня стало удивлением всё происходящее вокруг компании Wildberries. Я точно знаю, что мозгом этой компании всегда был Влад, как в музыке есть такой frontman или frontwoman — главный человек, которого делают лицом компании", — отметил продюсер.

Пригожин добавил, что Владислав не планировал расставаться с супругой, и, если бы не "третьи лица", которые пытаются захватить триллионную компанию, этого бы не произошло. Он уверен, что государство должно поучаствовать в разбирательстве. Также продюсер обратился к Татьяне.

"Самое страшное, что может произойти, — то, что вы всю жизнь положили на эту компанию вместе с Владом, с вашим партнёром, отцом ваших детей. Вся эта затея может закончиться очень плохо — вы окажетесь оба у разбитого корыта и ничего не получите взамен", — добавил он.

Владелица Wildberries Бакальчук уехала с детьми в Белоруссию на фоне скандала
Владелица Wildberries Бакальчук уехала с детьми в Белоруссию на фоне скандала

Напомним, ранее Владислав Бакальчук заявил о рейдерском захвате Wildberries в связи со сделкой между маркетплейсом и рекламной компанией Russ Outdoor. Предприниматель попросил помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова. Мужчина уверен, что его жена Татьяна Бакальчук связалась с мошеннической компанией, которая не подпускает его к семье. Однако жена опровергла эту версию, указав, что Владислав таким образом грустит от развода. При этом накануне, 30 июля, гендиректор Wildberries подала в столичный суд исковое заявление в отношении мужа. Известно, что иск уже принят к производству московским судом.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Петров, © Youtube / Ramzan Kadyrov 95

Николай Рюмин
  • Новости
  • Татьяна Бакальчук
  • wildberries
  • Иосиф Пригожин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров