"Останетесь у разбитого корыта": Иосиф Пригожин просит чету Бакальчук примириться
Продюсер Пригожин: Владислав Бакальчук всегда был мозгом Wildberries
Знаменитый продюсер Иосиф Пригожин встал на сторону Владислава Бакальчука в скандале вокруг его супруги Татьяны и их компании Wildberries. Шоумен заявил в своём телеграм-канале, что "мозгом" бизнеса всегда был Владислав.
"Мы всегда поддерживали отношения с Татьяной и с Владом. Для меня стало удивлением всё происходящее вокруг компании Wildberries. Я точно знаю, что мозгом этой компании всегда был Влад, как в музыке есть такой frontman или frontwoman — главный человек, которого делают лицом компании", — отметил продюсер.
Пригожин добавил, что Владислав не планировал расставаться с супругой, и, если бы не "третьи лица", которые пытаются захватить триллионную компанию, этого бы не произошло. Он уверен, что государство должно поучаствовать в разбирательстве. Также продюсер обратился к Татьяне.
"Самое страшное, что может произойти, — то, что вы всю жизнь положили на эту компанию вместе с Владом, с вашим партнёром, отцом ваших детей. Вся эта затея может закончиться очень плохо — вы окажетесь оба у разбитого корыта и ничего не получите взамен", — добавил он.
Напомним, ранее Владислав Бакальчук заявил о рейдерском захвате Wildberries в связи со сделкой между маркетплейсом и рекламной компанией Russ Outdoor. Предприниматель попросил помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова. Мужчина уверен, что его жена Татьяна Бакальчук связалась с мошеннической компанией, которая не подпускает его к семье. Однако жена опровергла эту версию, указав, что Владислав таким образом грустит от развода. При этом накануне, 30 июля, гендиректор Wildberries подала в столичный суд исковое заявление в отношении мужа. Известно, что иск уже принят к производству московским судом.
ТАСС / Сергей Петров, © Youtube / Ramzan Kadyrov 95