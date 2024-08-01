Переданные Киеву F-16 будут базироваться в Европе из-за страха бомбёжек, заявили в США

Большая часть истребителей F-16, которые Запад передал Украине в качестве помощи, будут постоянно находиться на территории Европы. Об этом рассказал обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик.

"Некоторые самолёты будут использоваться для обучения за пределами Украины, в то время как ещё больше планеров будут обеспечивать стратегический резерв, который будет поддерживаться в готовности в союзных странах в Европе", — говорит эксперт.