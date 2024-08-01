Переданные Киеву F-16 будут базироваться в Европе из-за страха бомбёжек, заявили в США
Эксперт Ньюдик: Большинство переданных ВСУ F-16 будет находиться в Европе
Большая часть истребителей F-16, которые Запад передал Украине в качестве помощи, будут постоянно находиться на территории Европы. Об этом рассказал обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик.
"Некоторые самолёты будут использоваться для обучения за пределами Украины, в то время как ещё больше планеров будут обеспечивать стратегический резерв, который будет поддерживаться в готовности в союзных странах в Европе", — говорит эксперт.
Ньюдик объясняет это решение страхом Киева, как и его партнёров, которые боятся, что ВС РФ за раз уничтожит все воздушные судна, не дав им даже взлететь. Также обозреватель прокомментировал появление фотографии с F-16 над Львовом. Он выразил сомнения в её подлинности.
Ранее агентство Bloomberg доложило о прибытии первых F-16 на Украину, отметив, что их число "невелико". Позднее появилась информация, что борты Киеву поставили Нидерланды, и их шесть. Тем временем в Киеве не стали комментировать данную информацию. The Telegraph же пишет, что самолёты уже прошли крещение в боевых условиях.
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