Байден заявил, что не видит необходимости говорить с Путиным
Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Американский лидер Джо Байден считает, что необходимости в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным пока нет. Соответствующее заявление он сделал в четверг, 1 августа, в ходе выступления в Белом доме.
"У меня нет необходимости говорить с Путиным", — подчеркнул он, обращаясь к журналистам.
Напомним, в последний раз лидеры общались по телефону 12 февраля 2022 года. Причём их единственная очная встреча в качестве глав государств состоялась в Женеве в июне 2021-го.