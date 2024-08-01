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1 августа, 17:40

Байден заявил, что не видит необходимости говорить с Путиным

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Американский лидер Джо Байден считает, что необходимости в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным пока нет. Соответствующее заявление он сделал в четверг, 1 августа, в ходе выступления в Белом доме.

"У меня нет необходимости говорить с Путиным", — подчеркнул он, обращаясь к журналистам.

Напомним, в последний раз лидеры общались по телефону 12 февраля 2022 года. Причём их единственная очная встреча в качестве глав государств состоялась в Женеве в июне 2021-го.

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К слову, Байден уже несколько раз оскорблял Путина. Так. президент США назвал российского лидера "кровожадным безумцем" на конференции после саммита НАТО. В Кремле заявили, что такие высказывания неприемлемы.

Никита Осипов
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