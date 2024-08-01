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1 августа, 19:37
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"С ума посходили": Вучич назвал безумием избиение женщины боксёром-трансгендером на Олимпиаде

Вучич заявил о мировом безумии после победы боксёра-трансгендера над женщиной

Иман Хелиф. Обложка © ТАСС / Zuma / Ciro Fusco

Иман Хелиф. Обложка © ТАСС / Zuma / Ciro Fusco

Сербский лидер Александр Вучич, комментируя победу боксёра-трансгендера из Алжира Имана Хелифа над итальянской спортсменкой на Олимпиаде в Париже, указал, что миром правит сумасшествие. Соответствующее заявление он сделал в четверг, 1 августа, в беседе с журналистами.

Фрагмент боксёрского поединка итальянки Карини и трансгендера Хелифа на Играх в Париже. Видео © Olympics.com

"Представьте себе эту болезнь и сумасшествие, которые начали управлять миром, когда приходят мужчины, избивают женщин и получают медали. Безумие начало править миром, и все посходили с ума", — возмутился Вучич.

Ранее итальянский премьер-министр Джорджа Мелони подчеркнула, что спортсменки с мужскими генетическими признаками не должны выступать в соревнованиях для женщин.

Напомним, атлет, возомнивший себя женщиной, одержал победу над итальянкой Анджелой Карини в бою всего за 46 секунд. Соперница не смогла стерпеть сильных ударов и даже расплакалась.

"Гадкое гадство": Священник пришёл в ужас после избиения женщины боксёром-трансгендером на Олимпиаде
"Гадкое гадство": Священник пришёл в ужас после избиения женщины боксёром-трансгендером на Олимпиаде

26 июля в Париже прошла официальная церемония открытия летней Олимпиады. Однако праздник, как и всё предшествующее французским Играм, омрачился громким скандалом: сцены изобиловали антихристианскими и ЛГБТ*-мотивами. Так, участники церемонии открытия разыграли Тайную вечерю, в которой приняли участие явно "нетрадиционные" актёры, а кульминацией стал вынос огромного блюда с голым голубым мужчиной. На фоне недовольства, разразившегося в мире, общественники из РФ призвали главу СК Александра Бастрыкина привлечь авторов церемонии к ответственности.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Никита Осипов
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