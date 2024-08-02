В Госдуме рассказали о попытках спасти ещё 120 россиян из западных тюрем

Ещё примерно 120 россиян находятся в западных тюрьмах без всяких на то оснований. Москва продолжает процесс переговоров по каждому из них, рассказал первый заместитель председателя Комитета по обороне, депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

"Работа по возвращению российских граждан на родину продолжится, тем более что, по дипломатическим оценкам, не менее 120 человек сейчас удерживаются в западных тюрьмах без всяких на то оснований", — объяснил Журавлёв в беседе с NEWS.ru.

Чаще всего за решётку граждан России сажают в США. По словам депутата, делают власти Америки это по "щелчку пальцев", "без суда и следствия" и по надуманным спецслужбами обвинениям. Например, так закрыли Марию Бутину, Виктора Бута и Константина Ярошенко.

"Среди пострадавших есть и российские программисты, которых почему-то причислили к хакерским группировкам, и защитники Донбасса, по случаю арестованные за рубежом", — говорит Журавлёв.

Также за решёткой за рубежом могут находиться и "обычные российские жулики". Поэтому в этом вопросе, считает он, нужно разбираться предметно с каждым отдельным случаем.