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3 августа, 23:47

Задержанного сенатора Савельева проверят на вменяемость

Задержанному сенатору Савельеву назначат психолого-психиатрическую экспертизу

Сенатора Дмитрия Савельева, которого обвиняют в организации подготовки убийства предпринимателя, собираются проверить на вменяемость, пишет РИА "Новости", ссылаясь на информированного источника.

"Савельеву будет назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза для проверки вменяемости", — сообщили изданию.

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Напомним, сенатора Дмитрия Савельева задержали 2 августа прямо на выходе из зала заседаний Совета Федерации и лишили неприкосновенности. Его подозревают в организации убийства бизнес-партнёра из-за финансовых споров. Возбуждено уголовное дело. Савельвева отправили под стражу до 2 октября, свою вину он не признал и назвал случившееся "провокацией". Адвокаты парламентария намерены обжаловать арест.

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council.gov.ru

Анатолий Симоненко
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