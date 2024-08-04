Задержанного сенатора Савельева проверят на вменяемость
Задержанному сенатору Савельеву назначат психолого-психиатрическую экспертизу
Сенатора Дмитрия Савельева, которого обвиняют в организации подготовки убийства предпринимателя, собираются проверить на вменяемость, пишет РИА "Новости", ссылаясь на информированного источника.
"Савельеву будет назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза для проверки вменяемости", — сообщили изданию.
Напомним, сенатора Дмитрия Савельева задержали 2 августа прямо на выходе из зала заседаний Совета Федерации и лишили неприкосновенности. Его подозревают в организации убийства бизнес-партнёра из-за финансовых споров. Возбуждено уголовное дело. Савельвева отправили под стражу до 2 октября, свою вину он не признал и назвал случившееся "провокацией". Адвокаты парламентария намерены обжаловать арест.