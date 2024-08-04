Владельца "Дома ужасов" в Махачкале арестовали после жуткой гибели двух девушек в огне

Ленинский суд Махачкалы отправил в СИЗО Гусейна Ибрагимова, владельца квеструма "Дом Ужасов", где во время одной из игр заживо сгорели две девушки. Об этом сообщил корреспондент Life.ru с заседания.

"Избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 22 суток, то есть до 21 сентября 2024 года включительно", – зачитал решение судья.

Адвокат 33-летнего Гусейна Ибрагимова в зале суда утверждал, что его подзащитный был против использования огня на хоррор-квестах и заключил договор на ведение деятельность. Юрист настаивает, что Ибрагимов — ответственный человек, на постоянной основе участвовавший в молодёжной жизни Махачкалы, и что задержанный согласен сотрудничать со следствием и не будет уклоняться от ответа перед законом. Этими аргументами защитник хотел убедить суд отправить своего клиента под домашний арест.