Владельца "Дома ужасов" в Махачкале арестовали после жуткой гибели двух девушек в огне
Владелец загоревшегося "Дома ужасов" в Махачкале заключён в СИЗО до 21 сентября
Владелец махачкалинского квеструма "Дом Ужасов". Обложка © Life.ru
Ленинский суд Махачкалы отправил в СИЗО Гусейна Ибрагимова, владельца квеструма "Дом Ужасов", где во время одной из игр заживо сгорели две девушки. Об этом сообщил корреспондент Life.ru с заседания.
"Избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 22 суток, то есть до 21 сентября 2024 года включительно", – зачитал решение судья.
Адвокат 33-летнего Гусейна Ибрагимова в зале суда утверждал, что его подзащитный был против использования огня на хоррор-квестах и заключил договор на ведение деятельность. Юрист настаивает, что Ибрагимов — ответственный человек, на постоянной основе участвовавший в молодёжной жизни Махачкалы, и что задержанный согласен сотрудничать со следствием и не будет уклоняться от ответа перед законом. Этими аргументами защитник хотел убедить суд отправить своего клиента под домашний арест.
Напомним, что кошмарный инцидент в столице Дагестана случился 22 июля, когда 18-летний аниматор квеструма "Дом ужасов" поджёг облитую бензином перчатку и неосторожно бросил её к сложенным бензопилам и канистрам с керосином. Одна из гостей заведения в этот момент была пристёгнута к креслу наручниками и сгорела живьём. Также в пожаре погибла её подруга, а двое парней, с которыми девушки посетили квест, смогли выбраться. Первым арестовали самого виновника случившегося, на допросе он признал, что для убедительности действа плеснул на девушку бензином, но перестарался и дальше развернулся адский сценарий. После этого был арестован второй аниматор — 17-летний парень. 31 июля задержали владельца квеструма.