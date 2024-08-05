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5 августа, 01:18

Демонстранты в Британии закидали петардами ещё один отель с нелегалами

Sky: В Британии толпа манифестантов попыталась поджечь второй отель с нелегалами

В британском городе Тамуэрте в графстве Стаффордшир демонстранты попробовали поджечь ещё один отель, в котором временно содержатся нелегальные иммигранты, передаёт телеканал Sky News. Разгневанная толпа закидала здание петардами и прочими предметами. Часть гостиницы объята огнём.

Британские демонстранты подожгли ещё один отель с нелегальными иммигрантами в городе Тамуэрте. Видео © X / PolitlcsUK

Местные правоохранители заявили, что задействовали подразделения по противодействию массовым беспорядкам.

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Напомним, что беспорядки в Британии начались после того, как 29 июля 17-летний парень напал с ножом на детей в одном из танцевальных кружков Саутпорта. Он убил троих несовершеннолетних учеников студии и ранил ещё восемь человек. Слухи о том, что преступник был беженцем, привели к массовым волнениям. Представители ультраправого движения напали на полицейских и подожгли участок полиции в Сандерленде. В правоохранительных органах Британии заявили, что напавший на детей с ножом юноша не был мигрантом. Тем временем уже звучат требования созыва парламента в связи с масштабными бунтами. В английском Ротереме толпа протестующих разгромила и подожгла отель, в котором, предположительно, проживают мигранты. На сегодняшний день в городах по всей стране были задержаны более 90 человек, участвовавших в протестах.

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Кадр видео X / PolitlcsUK

Анатолий Симоненко
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