Демонстранты в Британии закидали петардами ещё один отель с нелегалами

В британском городе Тамуэрте в графстве Стаффордшир демонстранты попробовали поджечь ещё один отель, в котором временно содержатся нелегальные иммигранты, передаёт телеканал Sky News. Разгневанная толпа закидала здание петардами и прочими предметами. Часть гостиницы объята огнём.