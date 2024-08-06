В Бангладеш в течение суток представят проект временного правительства
UNB: В течение суток будет представлен проект временного правительства Бангладеш
Один из координаторов студенческих протестов в Бангладеш Нахид Ислам рассказал, когда будет представлен проект временного правительства страны. Как пишет издание UNB, это предложение будет сделано в течение следующих суток.
"Проект временного национального правительства будет предложен в течение следующих 24 часов, заявил Нахид Ислам", — говорится в статье.
Представитель организации "Студенческое движение против дискриминации" подчеркнул, что участники акций протеста не поддержат никакую форму правления, кроме правительства, с которым согласны студенты и остальные граждане. Также он отметил, что все погибшие во время беспорядков люди будут объявлены национальными героями.
Напомним, поводом для протестов в Бангладеш стала система квот на государственные должности, которую планируют ввести власти республики. В июле сообщалось, что при разгоне беспорядков пострадало не менее 300 полицейских. Новые антиправительственные протесты вспыхнули с новой силой в Дакке и других городах Бангладеш 4 августа. На их фоне 76-летняя премьер Шейх Хасина покинула резиденцию в Дакке. Также известно, что она подала в отставку и попросила убежища в Великобритании. В результате толпа протестующих ворвалась в резиденцию политика, разгромив и разграбив её. В настоящее время в Бангладеш находятся пять тысяч граждан РФ, которые застали массовые волнения.
X / andalus