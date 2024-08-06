В Бангладеш в течение суток представят проект временного правительства

Один из координаторов студенческих протестов в Бангладеш Нахид Ислам рассказал, когда будет представлен проект временного правительства страны. Как пишет издание UNB, это предложение будет сделано в течение следующих суток.

Представитель организации "Студенческое движение против дискриминации" подчеркнул, что участники акций протеста не поддержат никакую форму правления, кроме правительства, с которым согласны студенты и остальные граждане. Также он отметил, что все погибшие во время беспорядков люди будут объявлены национальными героями.