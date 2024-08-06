Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус возглавит временное правительство Бангладеш
Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус. Обложка © ITAR-TASS / Красильников Станислав
Банкир, профессор экономики, лауреат Нобелевской премии мира 2006 года Мухаммад Юнус стал председателем временного правительства Бангладеш. Как пишет газета Dhaka Tribune, этой новостью с общественностью поделился Джойнал Абедин, который является официальным представителем бангладешского президента Шахабуддина Чуппу.
Государственный деятель рассказал журналистам, что это решение было принято на встрече, которая состоялась вечером 6 августа. По его словам, на данном мероприятии глава государства обсуждал назначение Юнуса с представителями движения "Студенты против дискриминации".
Напомним, в Бангладеш разгорелась новая волна антиправительственных протестов, на фоне которых 76-летняя премьер Шейх Хасина покинула резиденцию в Дакке. Также известно, что она подала в отставку и попросила убежища в Великобритании. В результате толпа протестующих ворвалась в резиденцию политика, разгромив и разграбив её. В настоящее время в этой южноазиатской стране находится пять тысяч россиян, которые застали массовые волнения. Впоследствии Посольство России в Дакке призвало сограждан покинуть Бангладеш и вернуться на родину.