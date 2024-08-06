Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус возглавит временное правительство Бангладеш

Банкир, профессор экономики, лауреат Нобелевской премии мира 2006 года Мухаммад Юнус стал председателем временного правительства Бангладеш. Как пишет газета Dhaka Tribune, этой новостью с общественностью поделился Джойнал Абедин, который является официальным представителем бангладешского президента Шахабуддина Чуппу.

Государственный деятель рассказал журналистам, что это решение было принято на встрече, которая состоялась вечером 6 августа. По его словам, на данном мероприятии глава государства обсуждал назначение Юнуса с представителями движения "Студенты против дискриминации".