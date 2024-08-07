В США нашли пакистанца, который якобы готовил покушение на Трампа

Министерство юстиции США предъявило обвинения гражданину Пакистана, который якобы участвовал в заговоре с целью убийства американских политиков, в том числе кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой опубликованные документы суда.

"Следователи ФБР полагают, что (экс-президент США Дональд — прим. Life.ru) Трамп и другие нынешние и бывшие должностные лица правительства США были предполагаемыми целями заговора", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 46-летний Асиф Мерчант приезжал в Нью-Йорк, где его ожидали предполагаемые исполнители планируемых убийств. Задержание пакистанца произошло 12 июля, когда он собирался покинуть США, сейчас мужчина находится под арестом. Также обвинение выяснило, что Мерчант "провел некоторое время в Иране", и у него была там семья.