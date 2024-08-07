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7 августа, 08:41

В США нашли пакистанца, который якобы готовил покушение на Трампа

Минюст США обвинил пакистанца в попытке организации политических убийств

Министерство юстиции США предъявило обвинения гражданину Пакистана, который якобы участвовал в заговоре с целью убийства американских политиков, в том числе кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой опубликованные документы суда.

"Следователи ФБР полагают, что (экс-президент США Дональд — прим. Life.ru) Трамп и другие нынешние и бывшие должностные лица правительства США были предполагаемыми целями заговора", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 46-летний Асиф Мерчант приезжал в Нью-Йорк, где его ожидали предполагаемые исполнители планируемых убийств. Задержание пакистанца произошло 12 июля, когда он собирался покинуть США, сейчас мужчина находится под арестом. Также обвинение выяснило, что Мерчант "провел некоторое время в Иране", и у него была там семья.

При этом ФБР не удалось доказать причастность Мерчанта к покушению на Трампа на митинге в Пенсильвании. Однако спецслужбы считают, что во время последнего визита в США обвиняемый находился в поиске киллера и "разведчика". Он планировал набрать группу из 25 человек, которые бы создали фиктивную акцию протеста для отвода глаз.

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Напомним, Дональд Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший президент США выжил, отделавшись ранением уха, однако без серьёзных последствий не обошлось: погиб один человек, ещё несколько пострадали. Нападавшим был 20-летний Томас Крукс. Он вооружился винтовкой и засел на крыше здания неподалёку. Его ликвидировали на месте.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mademoiselle N

Мария Любицкая
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