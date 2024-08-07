Неравнодушные куряне пополнили запас донорской крови на 150 литров
Более 500 жителей Курска сдали почти 150 литров донорской крови
Обстановка у мобильного комплекса для сдачи донорской крови в Курске. Обложка © Telegram / Правительство Курской области
Более 500 человек посетили мобильный комплекс для сдачи донорской крови, который сегодня был оперативно развёрнут на Красной площади в Курске. Благодаря неравнодушию горожан медработникам удалось заготовить почти 150 литров крови.
"Мобильный комплекс посетили порядка 500 человек. Заготовлено примерно 150 литров крови. Ситуация в регионе сложная", — говорится в сообщении Курского центра крови.
При необходимости проведения дополнительных акций по забору крови в центре пообещали сообщить в официальных группах Курской области. Как ранее писал Life.ru, с призывом к курянам сдать кровь на фоне ситуации на границе призвал утром врио главы региона Алексей Смирнов.
Напомним, 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. Сейчас бои на границе продолжаются. По данным Генштаба, продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено, за минувшие сутки противник потерял 315 военнослужащих. В США заявили, что намерены запросить разъяснения у Киева относительно событий в Курской области.