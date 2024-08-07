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Регион
7 августа, 16:54

Неравнодушные куряне пополнили запас донорской крови на 150 литров

Более 500 жителей Курска сдали почти 150 литров донорской крови

Обстановка у мобильного комплекса для сдачи донорской крови в Курске. Обложка © Telegram / Правительство Курской области

Обстановка у мобильного комплекса для сдачи донорской крови в Курске. Обложка © Telegram / Правительство Курской области

Более 500 человек посетили мобильный комплекс для сдачи донорской крови, который сегодня был оперативно развёрнут на Красной площади в Курске. Благодаря неравнодушию горожан медработникам удалось заготовить почти 150 литров крови.

"Мобильный комплекс посетили порядка 500 человек. Заготовлено примерно 150 литров крови. Ситуация в регионе сложная", — говорится в сообщении Курского центра крови.

  • Обстановка у мобильного комплекса для сдачи донорской крови в Курске. Фото © Telegram / Правительство Курской области
    Обстановка у мобильного комплекса для сдачи донорской крови в Курске. Фото © Telegram / Правительство Курской области
  • Обстановка у мобильного комплекса для сдачи донорской крови в Курске. Фото © Telegram / Правительство Курской области
    Обстановка у мобильного комплекса для сдачи донорской крови в Курске. Фото © Telegram / Правительство Курской области
  • Обстановка у мобильного комплекса для сдачи донорской крови в Курске. Фото © Telegram / Правительство Курской области
    Обстановка у мобильного комплекса для сдачи донорской крови в Курске. Фото © Telegram / Правительство Курской области

Обстановка у мобильного комплекса для сдачи донорской крови в Курске. Фото © Telegram / Правительство Курской области

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При необходимости проведения дополнительных акций по забору крови в центре пообещали сообщить в официальных группах Курской области. Как ранее писал Life.ru, с призывом к курянам сдать кровь на фоне ситуации на границе призвал утром врио главы региона Алексей Смирнов.

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Напомним, 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. Сейчас бои на границе продолжаются. По данным Генштаба, продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено, за минувшие сутки противник потерял 315 военнослужащих. В США заявили, что намерены запросить разъяснения у Киева относительно событий в Курской области.

Наталья Демьянова
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