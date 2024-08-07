Неравнодушные куряне пополнили запас донорской крови на 150 литров

Более 500 человек посетили мобильный комплекс для сдачи донорской крови, который сегодня был оперативно развёрнут на Красной площади в Курске. Благодаря неравнодушию горожан медработникам удалось заготовить почти 150 литров крови.

"Мобильный комплекс посетили порядка 500 человек. Заготовлено примерно 150 литров крови. Ситуация в регионе сложная", — говорится в сообщении Курского центра крови.





