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Регион
8 августа, 11:57

Омбудсмен Листопадова: Число пострадавших детей в Курской области выросло до 9

Уполномоченный по делам ребёнка в Курской области Наталья Листопадова с пострадавшими детьми в ПВР. Обложка © Telegram / "Листопадова|Защита детства|Курск"

Уполномоченный по делам ребёнка в Курской области Наталья Листопадова с пострадавшими детьми в ПВР. Обложка © Telegram / "Листопадова|Защита детства|Курск"

В результате действий ВСУ в Курской области за последние несколько дней были ранены девять детей. Об этом в личном телеграм-канале сообщила омбудсмен по правам ребёнка в регионе Наталья Листопадова.

"Уже сутки нахожусь в пунктах временного размещения с пострадавшими семьями из приграничного Суджанского района. <...> На сегодняшний момент от рук фашистов пострадало 9 детей", — говорится в её посте.

Листопадова уточнила, что один ребёнок был направлен в Москву НИИ неотложной детской хирургии и травматологии — институт В.М. Рошаля. Остальные же маленькие пациенты проходят стационарное и амбулаторное лечение в Курске.

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Напомним, что ВСУ утром 6 августа попытались прорваться вглубь Курской области, но встретили отпор российских пограничников и военных. К сожалению, без жертв не обошлось, среди мирного населения региона есть погибшие. Также число пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область достигло 34. Местные власти сообщают, что противник не смог продвинуться и начал отступать. Потери украинской стороны составили порядка 660 бойцов и 82 единиц бронетехники, в том числе восемь танков и 12 БТР.

Юрий Лысенко
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