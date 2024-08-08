Омбудсмен Листопадова: Число пострадавших детей в Курской области выросло до 9

В результате действий ВСУ в Курской области за последние несколько дней были ранены девять детей. Об этом в личном телеграм-канале сообщила омбудсмен по правам ребёнка в регионе Наталья Листопадова.

"Уже сутки нахожусь в пунктах временного размещения с пострадавшими семьями из приграничного Суджанского района. <...> На сегодняшний момент от рук фашистов пострадало 9 детей", — говорится в её посте.