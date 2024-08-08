Омбудсмен Листопадова: Число пострадавших детей в Курской области выросло до 9
Уполномоченный по делам ребёнка в Курской области Наталья Листопадова с пострадавшими детьми в ПВР. Обложка © Telegram / "Листопадова|Защита детства|Курск"
В результате действий ВСУ в Курской области за последние несколько дней были ранены девять детей. Об этом в личном телеграм-канале сообщила омбудсмен по правам ребёнка в регионе Наталья Листопадова.
"Уже сутки нахожусь в пунктах временного размещения с пострадавшими семьями из приграничного Суджанского района. <...> На сегодняшний момент от рук фашистов пострадало 9 детей", — говорится в её посте.
Листопадова уточнила, что один ребёнок был направлен в Москву НИИ неотложной детской хирургии и травматологии — институт В.М. Рошаля. Остальные же маленькие пациенты проходят стационарное и амбулаторное лечение в Курске.
Напомним, что ВСУ утром 6 августа попытались прорваться вглубь Курской области, но встретили отпор российских пограничников и военных. К сожалению, без жертв не обошлось, среди мирного населения региона есть погибшие. Также число пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область достигло 34. Местные власти сообщают, что противник не смог продвинуться и начал отступать. Потери украинской стороны составили порядка 660 бойцов и 82 единиц бронетехники, в том числе восемь танков и 12 БТР.