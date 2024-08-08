Собянин: Пятерых пострадавших из Курской области вертолётом доставили Москву

Пятеро пострадавших, в том числе двое детей, были доставлены вертолётом из Курской области в столичные больницы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня в московские клиники поступили пятеро пострадавших от обстрелов в Курской области. Двое детей эвакуированы вертолётом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших — в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, один человек — в ГКБ им. Ф.И. Иноземцева", — написал Собянин в своём телеграм-канале.