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8 августа, 13:08

Собянин: Пятерых пострадавших из Курской области вертолётом доставили Москву

Пятеро пострадавших, в том числе двое детей, были доставлены вертолётом из Курской области в столичные больницы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня в московские клиники поступили пятеро пострадавших от обстрелов в Курской области. Двое детей эвакуированы вертолётом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших — в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, один человек — в ГКБ им. Ф.И. Иноземцева", — написал Собянин в своём телеграм-канале.

Столичный градоначальник отметил, что пострадавшие благополучно перенесли транспортировку. Сейчас они находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии. На данный момент проводятся необходимые обследования, начато лечение. По словам Собянина, в Курскую область также направили медицинские бригады, которые при необходимости доставят пострадавших в клиники.

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К сожалению, в результате атаки ВСУ без жертв не обошлось, среди мирного населения региона есть погибшие. Число пострадавших достигло 34. По данным омбудсмена Листопадовой, в результате действий украинской армии в Курской области за последние несколько дней были ранены девять детей. Людей эвакуируют в безопасные регионы. Курские власти сообщают, что противник не смог продвинуться и начал отступать от границы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Александра Мышляева
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