На балконе в Орске взорвался баллон с утеплителем, есть раненый
В одном из жилых домов в Орске прогремел взрыв. По информации от источника Life.ru, там взорвался монтажный баллон с утеплителем, хранившийся на балконе одной из квартир.
Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения в подъезде. Видео © Life.ru
Момент взрыва запечатлела подъездная камера. Взрывной волной остекление балкона выбило на улицу, а у припаркованных рядом машин сработала сигнализация.
Последствия взрыва баллона на балконе в Орске. Фото © Life.ru
В момент происшествия в квартире занимались ремонтом. Пострадал рабочий, державший баллон в руках. К месту взрыва уже прибыли экстренные службы.
К месту происшествия прибыли пожарные. Фото © Life.ru
Ранее Life.ru рассказывал о том, что взрыв газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле привёл к обрушению нескольких подъездов здания. Погибли десять человек, в том числе пятеро детей, ещё 26 пострадали. 6 августа появились сообщения о задержании мастера и двух слесарей из газовой компании в связи с трагедией. Мастер-газовщик был отправлен под арест.
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