Путин призвал Смирнова "доходить до каждой семьи", пострадавшей от атак ВСУ
Владимир Путин и Алексей Смирнов. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
В Курской области нужно "доходить до каждой семьи", оказывая помощь пострадавшим в результате варварской атаки ВСУ. С таким призывом обратился президент РФ Владимир Путин к временно исполняющему обязанности губернатора области Алексею Смирнову.
"Нужно обязательно работать непосредственно с людьми, доходить до каждой семьи", — подчеркнул глава государства во время видеоконференции. Он также поручил внимательно оценить понесённый жителями ущерб.
Напомним, 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Сейчас бои на границе продолжаются, но врага удалось остановить и начать оттеснять обратно. По данным на 8 августа, ВСУ за сутки не смогли продвинуться вглубь территории ни на один метр. Противник потерял 660 бойцов и 82 единицы бронетехники. По последним данным, пострадавшими среди мирных жителей области числятся 34 человека. Президент РФ Владимир Путин поручил оценить ущерб населению из-за атаки ВСУ, а также сообщил о единовременной выплате жителям Курской области, покинувшим опасные районы.