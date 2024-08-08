Путин призвал Смирнова "доходить до каждой семьи", пострадавшей от атак ВСУ

В Курской области нужно "доходить до каждой семьи", оказывая помощь пострадавшим в результате варварской атаки ВСУ. С таким призывом обратился президент РФ Владимир Путин к временно исполняющему обязанности губернатора области Алексею Смирнову.

"Нужно обязательно работать непосредственно с людьми, доходить до каждой семьи", — подчеркнул глава государства во время видеоконференции. Он также поручил внимательно оценить понесённый жителями ущерб.