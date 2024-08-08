В Совфеде уличили США во лжи и обвинили в терроризме после атаки на Курскую область

"Об этом точно знала разведка США. Госдеп мог не знать, но я в этом сомневаюсь. Я думаю, что реакция Запада будет такой же, как всегда — "ничего не произошло". Когда российские войска применяют силу, то они работают против военных объектов, а ВСУ чётко работали по людям, как террористы", — сказал зампред в беседе с радио "Комсомольская правда".