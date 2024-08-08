В Совфеде уличили США во лжи и обвинили в терроризме после атаки на Курскую область
Сенатор Джабаров: США врут, говоря, что не знали об атаке ВСУ на Курскую область
Власти США врут, когда говорят, что не знали о решении ВСУ атаковать Курскую область. Об этом сообщил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
"Об этом точно знала разведка США. Госдеп мог не знать, но я в этом сомневаюсь. Я думаю, что реакция Запада будет такой же, как всегда — "ничего не произошло". Когда российские войска применяют силу, то они работают против военных объектов, а ВСУ чётко работали по людям, как террористы", — сказал зампред в беседе с радио "Комсомольская правда".
Он отметил, что США со 100% вероятностью проигнорируют ранение журналиста Евгения Поддубного. По его словам, в отличие от Украины, Россия не охотилась за работниками СМИ, которых защищает международное гуманитарное право.
Как сообщал Life.ru, 6 августа ВСУ попытались прорваться вглубь Курской области, но у них это не вышло. Чтобы отогнать противника как можно дальше, российские военные продолжают бои вблизи границы. К сожалению, не обошлось без жертв среди мирных, число пострадавших достигло 34. Спикер службы внешней политики ЕС Петер Стано заявил, что операция ВСУ в Курской области никак не изменит поддержку, оказываемую Украине Европейским союзом. В США также не стали осуждать использование поставленного Киеву оружия, которое режим использует против простых граждан.
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