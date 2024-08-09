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Регион
9 августа, 06:45

В Липецкой области отменили все развлекательные мероприятия после атаки ВСУ

Власти Липецкой области приняли решение отменить все развлекательные мероприятия на фоне атаки украинских военных на регион, а также Курскую и Белгородскую области. Об этом объявил губернатор Игорь Артамонов в своём Телеграм-канале.

"Спортивные и семейные события будем проводить с обеспечением повышенных мер безопасности. Уверен, все с пониманием к этому отнесутся. Враг бьёт по мирным жителям в Курске и Белгороде, сегодня массировано атаковал беспилотниками нашу область", – объяснил глава региона.

Артамонов обратился и к киевскому режиму со словами "Мы не испугаемся и не поддадимся". Однако губернатор подчеркнул, что рисковать жизнями людей не собирается.

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Напомним, по Липецку в ночь на 9 августа началась массированная попытка атаки беспилотниками. В результате произошла детонация взрывоопасных объектов, также зафиксировано повреждение энергообъекта. Была объявлена эвакуация четырёх населённых пунктов Липецкого округа. К настоящему моменту электроснабжение восстановлено, а также отменён красный уровень угрозы беспилотников. Всего в результате атаки пострадали 9 человек.

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Администрация Липецка

Андрей Бражников
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