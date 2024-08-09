В Липецкой области отменили все развлекательные мероприятия после атаки ВСУ

Власти Липецкой области приняли решение отменить все развлекательные мероприятия на фоне атаки украинских военных на регион, а также Курскую и Белгородскую области. Об этом объявил губернатор Игорь Артамонов в своём Телеграм-канале.

"Спортивные и семейные события будем проводить с обеспечением повышенных мер безопасности. Уверен, все с пониманием к этому отнесутся. Враг бьёт по мирным жителям в Курске и Белгороде, сегодня массировано атаковал беспилотниками нашу область", – объяснил глава региона.