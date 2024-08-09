Режим аварийного межсетевого роуминга включён в Курской области

Во всей Курской области будет действовать особый режим аварийного межсетевого роуминга между операторами, что позволит оперативно решать проблемы с перебоями связи. Об этом рассказал журналистам министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"В 11 часов сегодня с учётом того, что регион находится в режиме ЧС, мы ввели режим аварийного межсетевого роуминга. Он позволяет абонентам любого оператора подключаться к базовым станциям любого оператора. Фактически, это позволяет решить вопрос связи на территории Курской области", — пояснил глава Минцифры.