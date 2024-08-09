Режим аварийного межсетевого роуминга включён в Курской области
Курская область после обстрела ВСУ. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
Во всей Курской области будет действовать особый режим аварийного межсетевого роуминга между операторами, что позволит оперативно решать проблемы с перебоями связи. Об этом рассказал журналистам министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.
"В 11 часов сегодня с учётом того, что регион находится в режиме ЧС, мы ввели режим аварийного межсетевого роуминга. Он позволяет абонентам любого оператора подключаться к базовым станциям любого оператора. Фактически, это позволяет решить вопрос связи на территории Курской области", — пояснил глава Минцифры.
Напомним, 6 августа бойцы ВСУ совершили вылазку в Курскую область, бои продолжаются до сих пор. Сейчас жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют. Минцифры сообщило, что связь и мобильный интернет будут в нескольких районах области бесплатными. Наибольшим обстрелам сейчас подвергается город Суджа. По словам мэра Виталия Слащёва, эвакуация продолжается, но есть перебои со связью и жителям трудно дозваниваться до экстренных служб. По последним данным, всего в результате атаки ВСУ травмы получили 66 человек, в том числе 9 детей. Обстановка в регионе отнесена к ЧС федерального характера.