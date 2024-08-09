Приспешник Зеленского оправдался за приглашение России на второй "саммит мира"
Ермак: Приглашение России на саммит по Украине не является началом переговоров
Возможность приглашения России на второй саммит по урегулированию конфликта на Украине не следует трактовать, как начало переговоров. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
"Это не означает начало переговоров с Россией. Нет, речь идёт совершенно не об этом" — указал политик в интервью украинскому изданию "Европейская правда".
Ермак пояснил, что на новом саммите представители Украины передадут России свой план по завершению конфликта. По его словам, эта встреча должна происходить в присутствии всех стран, которые поддержали этот план.
Напомним, что первая конференция по обсуждению "формулы мира" Владимира Зеленского без участия России потерпела фиаско. Участники не смогли в итоге прийти к единому мнению, поскольку некоторые из них впоследствии передумали подписывать итоговое коммюнике. Позднее Зеленский заявил о необходимости проведения второго такого саммита, на который будет приглашена российская делегация. Также глава киевского режима и вовсе сообщил, что представители Украины готовы обсуждать мирный план с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на действующий указ о запрете подобных переговоров.
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