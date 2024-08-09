Приспешник Зеленского оправдался за приглашение России на второй "саммит мира"

Возможность приглашения России на второй саммит по урегулированию конфликта на Украине не следует трактовать, как начало переговоров. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Это не означает начало переговоров с Россией. Нет, речь идёт совершенно не об этом" — указал политик в интервью украинскому изданию "Европейская правда".