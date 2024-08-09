Глава МЧС Куренков направил дополнительные силы и средства в Курскую область
В Курскую область направили дополнительные силы. Обложка © Telegram / МЧС России
Руководитель МЧС РФ Александр Куренков распорядился об отправке в Курскую область дополнительной группировки из Тульского спасательного центра. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Процесс отправки специалистов Тульского спасательного центра МЧС в Курскую область. Видео © Telegram / МЧС России
"По решению главы МЧС России Александра Куренкова в регион следует дополнительная группировка сил и средств Тульского спасательного центра ведомства. В её составе 80 специалистов, в том числе пиротехники, и 13 единиц техники", — указано в публикации.
Специалисты МЧС будут помогать населению в эвакуации с опасных территорий в ПВР, а также окажут прочую необходимую поддержку. Пиротехники ведомства займутся обследованием и разминированием местности.
Напомним, что утром 6 августа украинская военная группировка предприняла попытку прорыва в Курскую область. Местные власти приступили к эвакуации жителей из ряда населённых пунктов, но процесс затруднён постоянным обстрелами противника. Известно о 66 пострадавших среди гражданских, в их числе 9 детей. Российское правительство выделит области 220 миллионов рублей на материальную помощь людям, которые были вынуждены покинуть свои дома. Ситуация в регионе признана ЧС федерального характера.