Глава МЧС Куренков направил дополнительные силы и средства в Курскую область

Руководитель МЧС РФ Александр Куренков распорядился об отправке в Курскую область дополнительной группировки из Тульского спасательного центра. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Процесс отправки специалистов Тульского спасательного центра МЧС в Курскую область. Видео © Telegram / МЧС России

"По решению главы МЧС России Александра Куренкова в регион следует дополнительная группировка сил и средств Тульского спасательного центра ведомства. В её составе 80 специалистов, в том числе пиротехники, и 13 единиц техники", — указано в публикации.