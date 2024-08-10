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Регион
10 августа, 08:30

В Курской области опровергли вбросы о боях в Льговском районе

Глава Льговского района под Курском сообщил об отсутствии боевых действий

В Льговском районе Курской области, который находится рядом с Суджанским, не ведутся боевые действия. Об этом сообщил глава района Сергей Коростелёв.

"На территории Льговского района никаких боевых действий нет и не было. Все населённые пункты под управлением РФ", — пояснил глава района в беседе с ТАСС, дополнив, что электричество работает.

Глава Льгова Алексей Клемешов добавил, что на территории города не зафиксировано ни одного случая мародёрства. Обстановка во Льгове — спокойная. По его словам, сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии работают в усиленном режиме.

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Напомним, 6 августа ВСУ совершили атаку на Курскую область, бои продолжаются. Командиры частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" заявили, что готовы отправиться в регион и вступить в бой с группировкой ВСУ в приграничье. Пострадавшими числились 66 человек, в том числе 9 детей, есть и погибшие. В больницах находятся 55 человек, 12 — в тяжёлом состоянии. В ночь на 10 августа в регионе ввели режим КТО. Врио губернатора Алексей Смирнов объяснил, что в регионе "повышен уровень диверсионно-террористических угроз со стороны ВСУ". Также указанный режим ввели в Белгородской области.

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Telegram / Алексей Смирнов

Дарья Нарыкова
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