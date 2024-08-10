В Курской области опровергли вбросы о боях в Льговском районе

В Льговском районе Курской области, который находится рядом с Суджанским, не ведутся боевые действия. Об этом сообщил глава района Сергей Коростелёв.

"На территории Льговского района никаких боевых действий нет и не было. Все населённые пункты под управлением РФ", — пояснил глава района в беседе с ТАСС, дополнив, что электричество работает.