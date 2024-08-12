Власти Украины готовят население к завершению конфликта и мирным переговорам в декабре 2024 года. С таким предположением выступил турецкий аналитик Энгин Озер в беседе с РИА "Новости".

"Хотя Зеленский запретил мирные переговоры, он заявил, что Россию могут пригласить на мирную конференцию, что является очень важным событием. С другой стороны, президент Украины недавно заявил, что некоторые важные решения относительно войны должны приниматься народом", — сказал Озер.

Аналитик считает, что позиции сторон касательно завершения конфликта мира ещё очень разные. Киев заговорил о мире из-за высокой вероятности победы Дональда Трампа на выборах президента США, что, как считается, сократит военную помощь Украине. Оба участника конфликта сейчас делают всё, чтобы усилить свои переговорные позиции. По мнению собеседника агенства, визит главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы в Пекин показал, что "определённая точка достигнута".