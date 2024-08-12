Киев готовит население к референдуму и переговорам уже в этом году, считают в Турции
Аналитик Озер: Украина готовится к мирным переговорам с Россией в декабре
Власти Украины готовят население к завершению конфликта и мирным переговорам в декабре 2024 года. С таким предположением выступил турецкий аналитик Энгин Озер в беседе с РИА "Новости".
"Хотя Зеленский запретил мирные переговоры, он заявил, что Россию могут пригласить на мирную конференцию, что является очень важным событием. С другой стороны, президент Украины недавно заявил, что некоторые важные решения относительно войны должны приниматься народом", — сказал Озер.
Аналитик считает, что позиции сторон касательно завершения конфликта мира ещё очень разные. Киев заговорил о мире из-за высокой вероятности победы Дональда Трампа на выборах президента США, что, как считается, сократит военную помощь Украине. Оба участника конфликта сейчас делают всё, чтобы усилить свои переговорные позиции. По мнению собеседника агенства, визит главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы в Пекин показал, что "определённая точка достигнута".
"Переговоры, вероятно, начнутся в середине декабря, а в новом году будет подписано мирное соглашение или будет принято решение о заморозке конфликта", — считает аналитик.
Напомним, что в последнее время в Киеве всё чаще говорят про мирное урегулирование конфликта. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе поездки в Пекин заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. Однако позже МИД Незалежной поправил пылкие речи политика. Вернувшись из Китая, дипломат неожиданно заявил, что Украину всё-таки не получится склонить к переговорам. Также за ближайшие переговоры с Москвой ради завершения конфликта недавно выступил нардеп от партии "Слуга народа" Артём Дмитрук. Немного позже такое же заявление сделал и советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn