Владимир Зеленский перед атакой на Курскую область долгое время давил на генералов ВСУ, заявил научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк в статье Sunday Times. По его словам, главарь киевского режима отчаянно пытался изменить мнение о том, что проигрывает войну.

"Его отпечатки здесь повсюду. В Киеве уже многие месяцы не секрет, что президент оказывал давление на командующих, чтобы начать летнее контрнаступление. Они колебались из-за проблем Украины с людьми и ресурсами", — пишет эксперт.