Генералы ВСУ пошли на Курск из-за давления Зеленского, пишут СМИ
Sunday Times: Зеленский уговаривал генералов ВСУ атаковать Курскую область
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Владимир Зеленский перед атакой на Курскую область долгое время давил на генералов ВСУ, заявил научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк в статье Sunday Times. По его словам, главарь киевского режима отчаянно пытался изменить мнение о том, что проигрывает войну.
"Его отпечатки здесь повсюду. В Киеве уже многие месяцы не секрет, что президент оказывал давление на командующих, чтобы начать летнее контрнаступление. Они колебались из-за проблем Украины с людьми и ресурсами", — пишет эксперт.
Кларк добавил, что атака Курской области стала самой рискованной и неоднозначной идеей Владимира Зеленского с начала боевых действий. Он уверен, что это не изменит ход конфликта в пользу Киева, а лишь растратит много денег.
Напомним, что ВСУ атаковали приграничные районы России 6 августа. В результате этого, в Курской, Белгородской и Брянской областях объявили режим контртеррористической операции. На границе продолжаются ожесточённые бои, а в населённых пунктах бойцы Росгвардии разыскивают диверсионные группы. По данным на 11 августа, с начала кровопролитной опрации ВСУ потеряли до 1350 человек личного состава и почти 30 танков. На полях сражений замечено много иностранных наёмников. От военных преступлений Киева страдают мирные граждане.