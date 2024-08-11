"Пытался поднять моральный дух ВСУ": В США назвали отчаянием нападение Зеленского на Курскую область
Экс-советник Пентагона Фриман: Зеленский напал на Курскую область из-за отчаяния
Владимир Зеленский решил атаковать Курскую область, чтобы попытаться поднять моральный дух украинской армии. Такое заявление сделал бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.
"Политически, я думаю, Зеленский и компания пытались поднять моральный дух Украины, который очень низок, учитывая все потери, которые они понесли", — сказал он, комментируя ситуацию в Курской области.
По мнению Фримана, сейчас Зеленский пытается показать Западу, что он всё ещё готов нанести урон российским войскам. Таким образом, действия Киева представляют собой жест отчаяния, резюмировал эксперт.
Напомним, в приграничных районах РФ идут бои с группировками боевиков ВСУ, которые начались после попытки вторжения 6 августа. В Курской, Брянской и Белгородской областях введён режим контртеррористической операции. Сотрудники Росгвардии ищут украинских диверсантов. В общей сложности за время боёв в приграничье Киев потерял до 1350 военных и 29 танков. При этом в сражениях участвуют канадские и грузинские наёмники. Помимо этого, от действий ВСУ пострадали десятки человек мирного населения, 17 из них находятся в тяжёлом состоянии.
Сайт Владимира Зеленского