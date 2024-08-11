Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 16:34
4753

"Пытался поднять моральный дух ВСУ": В США назвали отчаянием нападение Зеленского на Курскую область

Экс-советник Пентагона Фриман: Зеленский напал на Курскую область из-за отчаяния

Владимир Зеленский решил атаковать Курскую область, чтобы попытаться поднять моральный дух украинской армии. Такое заявление сделал бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

"Политически, я думаю, Зеленский и компания пытались поднять моральный дух Украины, который очень низок, учитывая все потери, которые они понесли", — сказал он, комментируя ситуацию в Курской области.

По мнению Фримана, сейчас Зеленский пытается показать Западу, что он всё ещё готов нанести урон российским войскам. Таким образом, действия Киева представляют собой жест отчаяния, резюмировал эксперт.

На Западе заявили о тяжелейших потерях ВСУ в Курской области
На Западе заявили о тяжелейших потерях ВСУ в Курской области

Напомним, в приграничных районах РФ идут бои с группировками боевиков ВСУ, которые начались после попытки вторжения 6 августа. В Курской, Брянской и Белгородской областях введён режим контртеррористической операции. Сотрудники Росгвардии ищут украинских диверсантов. В общей сложности за время боёв в приграничье Киев потерял до 1350 военных и 29 танков. При этом в сражениях участвуют канадские и грузинские наёмники. Помимо этого, от действий ВСУ пострадали десятки человек мирного населения, 17 из них находятся в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Сайт Владимира Зеленского

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Ситуация в Курской области
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров