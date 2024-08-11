Владимир Зеленский решил атаковать Курскую область, чтобы попытаться поднять моральный дух украинской армии. Такое заявление сделал бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

"Политически, я думаю, Зеленский и компания пытались поднять моральный дух Украины, который очень низок, учитывая все потери, которые они понесли", — сказал он, комментируя ситуацию в Курской области.