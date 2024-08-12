Движение "Другая Украина" призвало Организацию Объединённых Наций (ООН) вернуть в Незалежной конституционный порядок и признать нелегитимность Владимира Зеленского. Об этом заявил глава объединения, экс-лидер запрещённой в Незалежной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

"Движение "Другая Украина" обратилось к генсеку ООН Антониу Гутерришу с заявлением о недопустимости регистрации Секретариатом ООН международных договоров, подписанных от имени Украины после 21.05.24 утратившим легитимность экс-президентом Зеленским", — сказано на сайте движения.