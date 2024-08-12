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12 августа, 11:52

Медведчук: "Другая Украина" призвала ООН признать нелегитимность Зеленского

Движение "Другая Украина" призвало Организацию Объединённых Наций (ООН) вернуть в Незалежной конституционный порядок и признать нелегитимность Владимира Зеленского. Об этом заявил глава объединения, экс-лидер запрещённой в Незалежной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

"Движение "Другая Украина" обратилось к генсеку ООН Антониу Гутерришу с заявлением о недопустимости регистрации Секретариатом ООН международных договоров, подписанных от имени Украины после 21.05.24 утратившим легитимность экс-президентом Зеленским", — сказано на сайте движения.

По словам Медведчука, с 21 мая Зеленский незаконно захватил власть, поэтому он не имеет права представлять Украину в международных правоотношениях. Политик подчеркнул, что преступный киевский режим должен получить объективную оценку ООН, как угрожающий миру и провоцирующий полномасштабную третью мировую войну.

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Напомним, с 21 мая Зеленский официально никто, его полномочия истекли. При этом выборы в стране решили не проводить, сославшись на военное положение. Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос о законности власти на Украине будут решать правовые системы Незалежной, а для нашей страны это важно только в случае подписания соглашений. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал Зеленского военной целью, однако разрешил ему подписать акт о капитуляции.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Никита Осипов
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