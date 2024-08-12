В Курской области по заданию Минобороны РФ строятся 90 взводно-опорных пунктов

На территории Курской области по заданию Министерства обороны России строятся 90 взводно-опорных пунктов. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в ходе совещания по ситуации в приграничных с Украиной регионах.

"В настоящее время приступили к выполнению задания Министерства обороны по строительству 90 взводно-опорных пунктов. Туда привлекается 350 единиц техники, задействовано до пяти тысяч строителей", — доложил он российскому лидеру Владимиру Путину.