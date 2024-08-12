В Курской области по заданию Минобороны РФ строятся 90 взводно-опорных пунктов
На территории Курской области по заданию Министерства обороны России строятся 90 взводно-опорных пунктов. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в ходе совещания по ситуации в приграничных с Украиной регионах.
"В настоящее время приступили к выполнению задания Министерства обороны по строительству 90 взводно-опорных пунктов. Туда привлекается 350 единиц техники, задействовано до пяти тысяч строителей", — доложил он российскому лидеру Владимиру Путину.
Напомним, днём 12 августа Путин провёл совещание по ситуации в граничащих с Украиной регионах России. По словам президента, главная задача сейчас заключается в том, чтобы выбить противника. После этого нужно обеспечить достойное прикрытие государственных рубежей. Лидер РФ пообещал, что ВСУ получат достойный ответ на свои действия, а все цели спецоперации будут достигнуты. Также глава государства указал, что с Киевом, атакующим мирных жителей и АЭС, не о чем говорить.
Между тем российские военные продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. В регионе, а также в соседних Брянской и Белгородской областях ввели режим КТО, к поискам диверсантов привлечена Росгвардия. По последним данным, с 6 августа противник потерял до 1350 военнослужащих и десятки единиц техники, в том числе 29 танков.
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