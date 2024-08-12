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Регион
12 августа, 13:05

В Курской области по заданию Минобороны РФ строятся 90 взводно-опорных пунктов

На территории Курской области по заданию Министерства обороны России строятся 90 взводно-опорных пунктов. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в ходе совещания по ситуации в приграничных с Украиной регионах.

"В настоящее время приступили к выполнению задания Министерства обороны по строительству 90 взводно-опорных пунктов. Туда привлекается 350 единиц техники, задействовано до пяти тысяч строителей", — доложил он российскому лидеру Владимиру Путину.

После атак ВСУ остаётся неизвестной судьба около двух тысяч жителей Курской области
После атак ВСУ остаётся неизвестной судьба около двух тысяч жителей Курской области

Напомним, днём 12 августа Путин провёл совещание по ситуации в граничащих с Украиной регионах России. По словам президента, главная задача сейчас заключается в том, чтобы выбить противника. После этого нужно обеспечить достойное прикрытие государственных рубежей. Лидер РФ пообещал, что ВСУ получат достойный ответ на свои действия, а все цели спецоперации будут достигнуты. Также глава государства указал, что с Киевом, атакующим мирных жителей и АЭС, не о чем говорить.

Между тем российские военные продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. В регионе, а также в соседних Брянской и Белгородской областях ввели режим КТО, к поискам диверсантов привлечена Росгвардия. По последним данным, с 6 августа противник потерял до 1350 военнослужащих и десятки единиц техники, в том числе 29 танков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Никита Осипов
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