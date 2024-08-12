"Это убого": Зеленского и его "безумную клику" поймали на лжи после атаки на ЗАЭС
Журналист Боуз: Зеленский пытается убедить Запад, что Россия бомбит сама себя
Владимир Зеленский стремится убедить Запад в том, что РФ сама атакует подконтрольную ей же Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.
Кадры с последствиями атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Видео © "Mash на Донбассе"
"Зеленский и его безумная клика стараются нас заверить, что РФ бомбит сама себя, то есть ядерный объект, который она контролирует. Россия могла бы легко уничтожить те, которые ей неподконтрольны. Это убого", — подчеркнул он на своей странице в социальной сети X.
Запорожская АЭС (ЗАЭС) является крупнейшей атомной электростанцией в Европе и девятой по величине в мире. Обстановка возле неё вызывает опасения из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.
Как сообщал Life.ru, 11 августа ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС. В результате ударов на охладительных системах станции произошло возгорание, его оперативно потушили. Известно, что Киев использовал дрон-камикадзе, который взлетел из Никополя. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) указывают, что угрозы для станции нет, она продолжает работать в штатном режиме.
Telegram / Балицкий Евгений