Владимир Зеленский стремится убедить Запад в том, что РФ сама атакует подконтрольную ей же Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.

"Зеленский и его безумная клика стараются нас заверить, что РФ бомбит сама себя, то есть ядерный объект, который она контролирует. Россия могла бы легко уничтожить те, которые ей неподконтрольны. Это убого", — подчеркнул он на своей странице в социальной сети X.