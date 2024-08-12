Россия убедила Эквадор не передавать военную технику американцам
ФСВТС: Эквадор отказался от реэкспорта советской и российской технике в США
Благодаря принятым Россией мерам Эквадор больше не будет реэкспортировать советскую и российскую военную технику в США. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев на форуме "Армия-2024".
"Российская сторона <...> приняла меры дипломатического, экономического и военно-технического воздействия, которые возымели эффект. По имеющейся информации, руководство республики отказалось от намерений реэкспорта российского вооружения и военной техники", — заявил Шугаев в беседе с ТАСС.
Он добавил, что Эквадор важен для России как партнёр и поэтому может рассчитывать на поддержку в восстановлении имеющей у республики техники на взаимовыгодных условиях.
Напомним, в январе стало известно о договоре между США и Эквадором, в рамках которого южноамериканское государство передало бы Штатам старую советскую технику, получив взамен новое американское оборудование на сумму в 200 миллионов долларов. На ситуацию отреагировали в Посольстве РФ, указав, что в вооружениях советского образца нуждаются вовсе не США, а Украина. В конце января появилась информация о том, что эквадорский президент Даниэль Нобоа вопреки предупреждениям Москвы всё же передаст Штатам технику, которую он сам назвал "металлоломом". Однако 17 февраля посол РФ в Эквадоре заявил, что власти страны изменили своё решение, 19 февраля это официально подтвердил глава эквадорского МИД.
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