Россия убедила Эквадор не передавать военную технику американцам

Благодаря принятым Россией мерам Эквадор больше не будет реэкспортировать советскую и российскую военную технику в США. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев на форуме "Армия-2024".

"Российская сторона <...> приняла меры дипломатического, экономического и военно-технического воздействия, которые возымели эффект. По имеющейся информации, руководство республики отказалось от намерений реэкспорта российского вооружения и военной техники", — заявил Шугаев в беседе с ТАСС.