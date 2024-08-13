Суд оставил в силе приговор уральцу, напавшему на школьника в шапке с буквой Z

Свердловский областной суд оставил в силе приговор мужчине, который в Екатеринбурге напал на школьника в шапке с буквой Z. Александр Неустроев получил три года колонии-поселения.

"Подсудимый свою вину не признал. Приговор был обжалован сторонами обвинения и защиты. По итогам апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд оставил приговор без изменения по существу", — отметили в пресс-службе суда во вторник, 13 августа.