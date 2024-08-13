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13 августа, 11:15

Суд оставил в силе приговор уральцу, напавшему на школьника в шапке с буквой Z

Александр Неустроев, напавший на ребёнка в шапке с буквой Z, приговорён к трём годам колонии-поселения. Фото © Telegram / Прокуратура Свердловской области

Александр Неустроев, напавший на ребёнка в шапке с буквой Z, приговорён к трём годам колонии-поселения. Фото © Telegram / Прокуратура Свердловской области

Свердловский областной суд оставил в силе приговор мужчине, который в Екатеринбурге напал на школьника в шапке с буквой Z. Александр Неустроев получил три года колонии-поселения.

"Подсудимый свою вину не признал. Приговор был обжалован сторонами обвинения и защиты. По итогам апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд оставил приговор без изменения по существу", — отметили в пресс-службе суда во вторник, 13 августа.

Напомним, всё произошло в апреле 2023 года. Неустроев заносил мебель в подъезд, как вдруг увидел 11-летнего мальчика и схватил его за руку. Мужчина стал оскорблять ребёнка и его родителей (отец мальчика — участник СВО) из-за шапки с буквой Z. На этот инцидент обратили внимание в СКР. В тот же месяц уралец, обматеривший пятиклассника из-за буквы Z, стал фигурантом уголовного дела по статье "Хулиганство". В августе Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело против мужчины. В Госдуме остались недовольны вердиктом, после чего в суде пересмотрели дело.

"Раскаиваюсь": Публично извинился уралец, обматеривший пятиклассника из-за шапки с буквой Z
"Раскаиваюсь": Публично извинился уралец, обматеривший пятиклассника из-за шапки с буквой Z
Никита Осипов
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