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13 августа, 19:33

Итальянская бегунья Петрилло станет первым трансгендером в истории Паралимпиад

Первый трансгендер в истории Паралимпиад Валентина Петрилло. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hughlaurie

Первый трансгендер в истории Паралимпиад Валентина Петрилло. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hughlaurie

Итальянская бегунья Валентина Петрилло станет первым трансгендером в истории Паралимпийских игр. В Париже она выступит на дистанциях 200 и 400 метров, сообщает Би-би-си.

50-летняя Петрилло выступает в категории паралимпийцев, имеющих нарушения зрения (T12). В 2015–2018 годах, будучи мужчиной, итальянец выиграл 11 национальных титулов. В 2019 году он прошёл гормональную терапию и начал соревноваться с женщинами, завоевав две бронзы на чемпионате мира в 2023 году.

Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешает федерациям самим устанавливать правила касательно трансгендеров. World Para Athletics допускает их до соревнований.

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Ранее в Париже состоялись Олимпийские игры. Однако праздник, как и всё предшествующее французским Играм, омрачился громким скандалом: церемония открытия изобиловала антихристианскими и ЛГБТ*-мотивами. Так, участники церемонии открытия разыграли Тайную вечерю, в которой приняли участие явно "нетрадиционные" актёры, а кульминацией стал вынос огромного блюда с голым голубым мужчиной. Ещё больше скандалов было на самих Играх. Чего только стоят боксёры-трансгендеры, избивавшие женщин. Апогеем стала церемония закрытия, где в буквальном смысле поклонялись Сатане.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Никита Никонов
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