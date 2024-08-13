Итальянская бегунья Петрилло станет первым трансгендером в истории Паралимпиад

Итальянская бегунья Валентина Петрилло станет первым трансгендером в истории Паралимпийских игр. В Париже она выступит на дистанциях 200 и 400 метров, сообщает Би-би-си.

50-летняя Петрилло выступает в категории паралимпийцев, имеющих нарушения зрения (T12). В 2015–2018 годах, будучи мужчиной, итальянец выиграл 11 национальных титулов. В 2019 году он прошёл гормональную терапию и начал соревноваться с женщинами, завоевав две бронзы на чемпионате мира в 2023 году.