Итальянская бегунья Петрилло станет первым трансгендером в истории Паралимпиад
Первый трансгендер в истории Паралимпиад Валентина Петрилло. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hughlaurie
Итальянская бегунья Валентина Петрилло станет первым трансгендером в истории Паралимпийских игр. В Париже она выступит на дистанциях 200 и 400 метров, сообщает Би-би-си.
50-летняя Петрилло выступает в категории паралимпийцев, имеющих нарушения зрения (T12). В 2015–2018 годах, будучи мужчиной, итальянец выиграл 11 национальных титулов. В 2019 году он прошёл гормональную терапию и начал соревноваться с женщинами, завоевав две бронзы на чемпионате мира в 2023 году.
Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешает федерациям самим устанавливать правила касательно трансгендеров. World Para Athletics допускает их до соревнований.
Ранее в Париже состоялись Олимпийские игры. Однако праздник, как и всё предшествующее французским Играм, омрачился громким скандалом: церемония открытия изобиловала антихристианскими и ЛГБТ*-мотивами. Так, участники церемонии открытия разыграли Тайную вечерю, в которой приняли участие явно "нетрадиционные" актёры, а кульминацией стал вынос огромного блюда с голым голубым мужчиной. Ещё больше скандалов было на самих Играх. Чего только стоят боксёры-трансгендеры, избивавшие женщин. Апогеем стала церемония закрытия, где в буквальном смысле поклонялись Сатане.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.