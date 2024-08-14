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14 августа, 01:24

США не контактировали с Россией по Курской области

Американский чиновник заявил, что США не контактировали с РФ по Курской области

Вашингтон не связывался с Москвой по ситуации, происходящей на границе Курской области. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на неназванного американского чиновника.

"Мне неизвестно о каких-либо контактах", — заявил он.

Тем временем американский лидер Джо Байден сообщил, что атака ВСУ на Курскую область создаёт "настоящую дилемму". По информации Белого дома, президент США получает информацию о происходящем в российском приграничье каждые четыре-пять часов. Эту атаку ВСУ открыто одобрил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, а ООН попросило о доступе в Курскую область для проверки нарушений прав человека.

"Сделаем ещё лучше, чем было": Последствия атак ВСУ на Курскую область будут устранены
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Напомним, в приграничных районах РФ с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытаются прорваться в Курскую область. 13 августа Минобороны РФ сообщало, что потери украинских войск за всё время их атаки на курское приграничье превысили две тысячи военных.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KENNY TONG

Оксана Попова
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