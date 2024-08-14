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14 августа, 14:53

Слуцкий уличил Запад в потворстве ядерному терроризму Зеленского

Слуцкий: Запад потакает Зеленскому, занимающемуся ядерным терроризмом

Запад потворствует Владимиру Зеленскому, покрывая его ядерный терроризм. Такое заявление сделал глава ЛДПР Леонид Слуцкий в личном телеграм-канале.

"Запад покрывает ядерный терроризм Зеленского. Байден заявляет о создании "дилеммы для Путина", признавая непосредственную причастность США к военной авантюре Зеленского в Курской области. Вашингтон, мол, находится "в прямом, постоянном контакте с украинцами",написал политик.

Вместе с тем он обратил внимание, что полную поддержку борьбе украинского народа выразил и глава дипслужбы ЕС Боррель после вторжения ВСУ на территорию России. Слуцкий отметил, что западные "стратеги" наверняка мечтали о том, что ВСУ вот-вот захватят Курскую АЭС, чем добьются выгодной позиции на переговорах с Россией. Однако на деле получилось, что "цивилизованный мир" поддерживает ядерный шантаж Киева на фоне постоянных украинских атак по Запорожской АЭС.

Слуцкий напомнил недавно сказанные кандидатом в президенты США Дональдом Трампом слова о том, что победа над Наполеоном и Гитлером была добыта силой русского оружия. Какие бы цели не преследовал Запад, и какими бы безумными методами не пытался их добиться, Россия выйдет победителем в этом конфликте, резюмировал парламентарий, констатировал депутат.

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Напомним, ВСУ атаковали Запорожскую АЭС 11 августа. Удар спровоцировал пожар, но пламя смогли оперативно погасить. Тем не менее инфраструктура станции получила серьёзный урон, хотя прибывшие с инспекцией на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ не смогли установить причину возгорания. Под угрозой не только станция в Запорожье: по словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, задачей ВСУ был захват АЭС в Курчатове к 11 августа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Юрий Лысенко
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