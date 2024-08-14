Слуцкий уличил Запад в потворстве ядерному терроризму Зеленского
Слуцкий: Запад потакает Зеленскому, занимающемуся ядерным терроризмом
Запад потворствует Владимиру Зеленскому, покрывая его ядерный терроризм. Такое заявление сделал глава ЛДПР Леонид Слуцкий в личном телеграм-канале.
"Запад покрывает ядерный терроризм Зеленского. Байден заявляет о создании "дилеммы для Путина", признавая непосредственную причастность США к военной авантюре Зеленского в Курской области. Вашингтон, мол, находится "в прямом, постоянном контакте с украинцами", — написал политик.
Вместе с тем он обратил внимание, что полную поддержку борьбе украинского народа выразил и глава дипслужбы ЕС Боррель после вторжения ВСУ на территорию России. Слуцкий отметил, что западные "стратеги" наверняка мечтали о том, что ВСУ вот-вот захватят Курскую АЭС, чем добьются выгодной позиции на переговорах с Россией. Однако на деле получилось, что "цивилизованный мир" поддерживает ядерный шантаж Киева на фоне постоянных украинских атак по Запорожской АЭС.
Слуцкий напомнил недавно сказанные кандидатом в президенты США Дональдом Трампом слова о том, что победа над Наполеоном и Гитлером была добыта силой русского оружия. Какие бы цели не преследовал Запад, и какими бы безумными методами не пытался их добиться, Россия выйдет победителем в этом конфликте, резюмировал парламентарий, констатировал депутат.
Напомним, ВСУ атаковали Запорожскую АЭС 11 августа. Удар спровоцировал пожар, но пламя смогли оперативно погасить. Тем не менее инфраструктура станции получила серьёзный урон, хотя прибывшие с инспекцией на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ не смогли установить причину возгорания. Под угрозой не только станция в Запорожье: по словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, задачей ВСУ был захват АЭС в Курчатове к 11 августа.
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