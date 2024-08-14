Запад потворствует Владимиру Зеленскому, покрывая его ядерный терроризм. Такое заявление сделал глава ЛДПР Леонид Слуцкий в личном телеграм-канале.

"Запад покрывает ядерный терроризм Зеленского. Байден заявляет о создании "дилеммы для Путина", признавая непосредственную причастность США к военной авантюре Зеленского в Курской области. Вашингтон, мол, находится "в прямом, постоянном контакте с украинцами", — написал политик.

Вместе с тем он обратил внимание, что полную поддержку борьбе украинского народа выразил и глава дипслужбы ЕС Боррель после вторжения ВСУ на территорию России. Слуцкий отметил, что западные "стратеги" наверняка мечтали о том, что ВСУ вот-вот захватят Курскую АЭС, чем добьются выгодной позиции на переговорах с Россией. Однако на деле получилось, что "цивилизованный мир" поддерживает ядерный шантаж Киева на фоне постоянных украинских атак по Запорожской АЭС.