Замглавы МВД России атаковали мошенники с Украины

Украинские мошенники четыре раза за день позвонили заместителю главы МВД России Владимиру Кубышко для вымогательства денег. Об этом офицер рассказал на X Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Я хочу сказать, что это касается всех. Я за вчера получил четыре таких звонка. Сидел в кабинете и готовился к выступлению — и получаю очередной звонок с одним и тем же предложением. Я проверил — это украинская туфта. Ну, в общем, какой-то кошмар", — пояснил Кубышко.