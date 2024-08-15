Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 14:08

Замглавы МВД России атаковали мошенники с Украины

Замглавы МВД Кубышко четыре раза за день позвонили украинские мошенники

Замглавы МВД России Владимир Кубышко. Обложка © VK / МВД России

Замглавы МВД России Владимир Кубышко. Обложка © VK / МВД России

Украинские мошенники четыре раза за день позвонили заместителю главы МВД России Владимиру Кубышко для вымогательства денег. Об этом офицер рассказал на X Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Я хочу сказать, что это касается всех. Я за вчера получил четыре таких звонка. Сидел в кабинете и готовился к выступлению — и получаю очередной звонок с одним и тем же предложением. Я проверил — это украинская туфта. Ну, в общем, какой-то кошмар", — пояснил Кубышко.

Замминистра уточнил, что в России увеличилось количество мошенничеств. По его словам, в 82% случаях злоумышленники применяли для преступлений информационно-телекоммуникационные технологии.

Появилось видео рассказа курьерши о встрече с Долиной и переводе её миллионов на Украину
Появилось видео рассказа курьерши о встрече с Долиной и переводе её миллионов на Украину

Ранее жертвой украинских мошенников стала певица Лариса Долина — она продала квартиру в Москве и отдала 200 млн рублей аферистам. Часть суммы артистка перевела на счета, а остальное — отдала курьеру Анжеле. Последнюю задержали в Подмосковье, она работала тренером по пилатесу и стретчингу. Всю преступную операцию, предварительно, курировали с Украины. Кроме того, аферисты взломали соцсети звезды и разметили посты в поддержку ВСУ. Сама певица уже выступила с обращением. Возбуждено уголовное дело.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • МВД РФ
  • Украина
  • Мошенничество
  • Общество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров