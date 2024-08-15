Замглавы МВД России атаковали мошенники с Украины
Замглавы МВД Кубышко четыре раза за день позвонили украинские мошенники
Замглавы МВД России Владимир Кубышко. Обложка © VK / МВД России
Украинские мошенники четыре раза за день позвонили заместителю главы МВД России Владимиру Кубышко для вымогательства денег. Об этом офицер рассказал на X Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".
"Я хочу сказать, что это касается всех. Я за вчера получил четыре таких звонка. Сидел в кабинете и готовился к выступлению — и получаю очередной звонок с одним и тем же предложением. Я проверил — это украинская туфта. Ну, в общем, какой-то кошмар", — пояснил Кубышко.
Замминистра уточнил, что в России увеличилось количество мошенничеств. По его словам, в 82% случаях злоумышленники применяли для преступлений информационно-телекоммуникационные технологии.
Ранее жертвой украинских мошенников стала певица Лариса Долина — она продала квартиру в Москве и отдала 200 млн рублей аферистам. Часть суммы артистка перевела на счета, а остальное — отдала курьеру Анжеле. Последнюю задержали в Подмосковье, она работала тренером по пилатесу и стретчингу. Всю преступную операцию, предварительно, курировали с Украины. Кроме того, аферисты взломали соцсети звезды и разметили посты в поддержку ВСУ. Сама певица уже выступила с обращением. Возбуждено уголовное дело.