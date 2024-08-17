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17 августа, 19:35

Российские храмы помогут пострадавшим жителям Курской области

РПЦ: Российские храмы организуют сбор помощи для жителей Курской области

Российские епархии окажут помощь жителям Курской области, пострадавшим в результате действий ВСУ. Как сказано в сообщении на официальном сайте Российской православной церкви (РПЦ), курянам будет оказана гуманитарная и финансовая помощь.

"Для поддержки бедствующих людей, обеспечения их жизненно необходимыми вещами, жильём, медицинской и юридической помощью Святейший Патриарх обращается ко всем верным чадам Церкви Христовой с призывом проявить милосердие и принять участие в сборе денежных средств для вынужденных переселенцев и пострадавших мирных жителей Курской области", — указано в письме.

Также известно, что о сборе объявят во всех храмах РПЦ 18, 19, 25 и 28 августа

Открыта горячая линия по поиску пострадавших в Курской области
Открыта горячая линия по поиску пострадавших в Курской области

Вся страна сплотилась вокруг Курской области, жители которой пострадали в результате действии ВСУ. Курянам активно помогают волонтёры, знаменитости, общественные организации и главы российских регионов. Многие жители Курской области выехали в соседние регионы, где их обеспечили всем необходимым. Не оставили в беде и животных: партия "Новые люди" запустила акцию, которая направлена на помощь и поддержку животных из регионов РФ с напряжённой обстановкой.

Обложка ©

Агенство "Москва" / Александр Авилов

Оксана Попова
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