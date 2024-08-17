Российские храмы помогут пострадавшим жителям Курской области

Российские епархии окажут помощь жителям Курской области, пострадавшим в результате действий ВСУ. Как сказано в сообщении на официальном сайте Российской православной церкви (РПЦ), курянам будет оказана гуманитарная и финансовая помощь.

"Для поддержки бедствующих людей, обеспечения их жизненно необходимыми вещами, жильём, медицинской и юридической помощью Святейший Патриарх обращается ко всем верным чадам Церкви Христовой с призывом проявить милосердие и принять участие в сборе денежных средств для вынужденных переселенцев и пострадавших мирных жителей Курской области", — указано в письме.