Российские храмы помогут пострадавшим жителям Курской области
РПЦ: Российские храмы организуют сбор помощи для жителей Курской области
Российские епархии окажут помощь жителям Курской области, пострадавшим в результате действий ВСУ. Как сказано в сообщении на официальном сайте Российской православной церкви (РПЦ), курянам будет оказана гуманитарная и финансовая помощь.
"Для поддержки бедствующих людей, обеспечения их жизненно необходимыми вещами, жильём, медицинской и юридической помощью Святейший Патриарх обращается ко всем верным чадам Церкви Христовой с призывом проявить милосердие и принять участие в сборе денежных средств для вынужденных переселенцев и пострадавших мирных жителей Курской области", — указано в письме.
Также известно, что о сборе объявят во всех храмах РПЦ 18, 19, 25 и 28 августа
Вся страна сплотилась вокруг Курской области, жители которой пострадали в результате действии ВСУ. Курянам активно помогают волонтёры, знаменитости, общественные организации и главы российских регионов. Многие жители Курской области выехали в соседние регионы, где их обеспечили всем необходимым. Не оставили в беде и животных: партия "Новые люди" запустила акцию, которая направлена на помощь и поддержку животных из регионов РФ с напряжённой обстановкой.
Агенство "Москва" / Александр Авилов