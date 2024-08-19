Бизнесу в Курской области дадут годовую отсрочку на уплату налогов
Мишустин поручил дать отсрочку от уплаты налогов на год для курского бизнеса
Предпринимателям Курской области дадут отсрочку от уплаты налогов и страховых взносов на год. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Министерство финансов должно подготовить проект решения в течение 10 дней.
"Минфину поручено внести в десятидневный срок проект соответствующего акта правительства", — сообщает пресс-служба кабмина.
Уточняется, что отсрочку по платежам предоставят на год с последующей рассрочкой их уплаты.
Напомним, ВСУ зашли на территорию России и попытались прорваться в Курской области 6 августа. По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, в подготовке украинских боевиков участвовали страны НАТО и западные спецслужбы. Согласно данным Минобороны РФ, потери Киева за время боёв под Курском приблизились к 3800 военных. Российские бойцы круглосуточно пресекают попытки прорыва ВСУ на российскую территорию, а вся страна сплотилась вокруг курян.
ТАСС / Антон Новодережкин