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19 августа, 15:41

Бизнесу в Курской области дадут годовую отсрочку на уплату налогов

Мишустин поручил дать отсрочку от уплаты налогов на год для курского бизнеса

Предпринимателям Курской области дадут отсрочку от уплаты налогов и страховых взносов на год. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Министерство финансов должно подготовить проект решения в течение 10 дней.

"Минфину поручено внести в десятидневный срок проект соответствующего акта правительства", — сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что отсрочку по платежам предоставят на год с последующей рассрочкой их уплаты.

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Напомним, ВСУ зашли на территорию России и попытались прорваться в Курской области 6 августа. По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, в подготовке украинских боевиков участвовали страны НАТО и западные спецслужбы. Согласно данным Минобороны РФ, потери Киева за время боёв под Курском приблизились к 3800 военных. Российские бойцы круглосуточно пресекают попытки прорыва ВСУ на российскую территорию, а вся страна сплотилась вокруг курян.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Никита Никонов
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